Anna-Maria Ferchichi parle de ses penchants sexuels personnels.

Dans une conversation franche, la partenaire du rappeur Bushido, Anna-Maria Ferchichi, qui a sept enfants avec lui, dont des triplés, parle de leurs activités intimes après douze ans de mariage. Elle révèle que leur vie intime est loin d'être défaillante, au contraire. During a Q&A session with her Instagram followers, she candidly discloses their intimate details.

"Allez, les amis, je suis au lit", commence la quadragénaire la séance Q&R érotique, et est prise de court par la première question. Un fan se demande si elle et Bushido (dont le vrai nom est Anis Mohamed Youssef Ferchichi) pratiquent des rapports oraux. Ferchichi répond franchement, "Je n'en reviens pas ! Y a-t-il vraiment des couples où il n'y a pas de rapports oraux ? Nous le faisons presque plus souvent que les rapports sexuels habituels." Elle parle également ouvertement de la sodomie, "Oui, nous l'avons fait aujourd'hui. Nous aimons tous les deux ça."

Seduction à l'huile

Il n'y a pas de confusion quand elle sort de la douche et applique "une certaine huile". Cela signifie à son mari qu'elle est "d'humeur pour une intimité maintenant".

Les Ferchichi accordent une grande importance à l'hygiène. Ce qu'elle apprécie chez son mari, c'est sa fraîcheur et son agréable odeur perpétuelles, avoue-t-elle. Elle préfère ne pas mettre en avant une partie spécifique du corps qu'elle trouve particulièrement attirante chez lui, mais le trouve simplement "attirant et agréable" dans l'ensemble.

Lorsque questionnée sur la fréquence habituelle des rapports sexuels dans un mariage, la quadragénaire admet qu'il y a des phases où un couple a moins d'intimité. Cependant, elle croit que "c'est essentiel dans un partenariat". Elle encourage ses followers à ne pas se laisser troubler par la fréquence de l'intimité, "Ça doit être agréable et satisfaisant !"

Dans le monde des couples célèbres, Anna-Maria Ferchichi et Bushido font preuve d'une franchise rafraîchissante en parlant de leur vie intime. Leurs conversations franches, comme celle sur leurs activités intimes pendant leur séance Q&R, mettent en évidence leur forte connexion.

Malgré les sujets divers abordés dans leurs conversations ouvertes, un thème constant est leur désir de maintenir leur relation intime et satisfaisante, ce qui est un objectif commun à de nombreux couples célèbres.

