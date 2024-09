Anna Imposter, escroque sociale, affirme qu'aucun bénéfice n'a été perdu par la courte émission de "DWTS"

L'ex-socialite devenue prisonnière, qui purge presque quatre ans de prison suite à des condamnations pour de multiples délits financiers, Anna Sorokin, et son compagnon Ezra Sosa ont quitté la compétition de danse d'ABC lors de l'épisode du mardi.

Sorokin n'a montré aucun signe de détresse lors de sa discussion post-élimination avec la co-animatrice Julianne Hough, qui lui a demandé ses pensées sur son passage dans la salle de bal.

"Rien," a-t-elle répondu en riant.

Compte tenu de son temps d'antenne limité, cela n'a peut-être pas été une surprise, étant donné qu'elle était l'un des premiers candidats éliminés, aux côtés de Tori Spelling et de son partenaire Pasha Pashkov, qui ont également dit au revoir le même jour.

L'attitude indifférente de Sorokin a persisté.

Lors de sa discussion post-émission avec GMA, lorsqu'on lui a demandé de son expérience sur le show, elle a simplement mentionné que "c'était une nouvelle chose". Lorsqu'on lui a demandé son aspect préféré d'être sur le show, elle n'a pas mâché ses mots.

"Être éliminée," a-t-elle ri.

Cependant, elle a ensuite exprimé son regret d'avoir été éliminée si tôt du show et a déploré que sa "seconde chance" après ses problèmes juridiques avait maintenant été gâchée.

Condamnée pour vol qualifié et d'autres délits financiers en 2019, Sorokin a escroqué plus de 200 000 dollars en se faisant passer pour une héritière allemande avec un fonds de confiance pour mener un train de vie luxueux. Elle a purgé deux ans de prison et 18 mois supplémentaires en détention sous la surveillance des autorités de l'immigration pour avoir dépassé la durée de son visa.

Une série primée aux Emmy, intitulée "Inventing Anna", avec Julia Garner, a retracé les aventures de Sorokin.

Récemment, Sorokin a résidé sous surveillance électronique à New York, portant un bracelet de surveillance, tout en contestant son ordre de déportation. Auparavant, elle avait obtenu et utilisé l'approbation de l'ICE pour se rendre à Los Angeles, où le show est filmé.

Son bracelet, orné de pierreries et de paillettes, a depuis attiré l'attention en ligne.

Sorokin a trouvé de l'amusement dans l'agréable surprise d'être éliminée de la compétition de danse. Malgré son départ précoce, elle a remarqué que le show lui avait apporté "une nouvelle chose" dans sa vie.

