Anna Ermakova élève la voix

ntv.de : Au début de l’année, vous vous êtes fait connaître en tant que musicienne avec votre version couverture de la chanson "Behind Blue Eyes" de The Who. Était-il déjà clair à ce moment-là que vous alliez même sortir un album entier ?

Anna Ermakova : C’était définitivement toujours l’objectif et le plan. Lorsque j’ai sorti le single, je pensais déjà à un album. Mais bien sûr, l’accueil positif de la chanson m’a encore plus encouragée à continuer la musique et à rendre l’album réalité.

Vous prêtez votre voix aux chansons, mais qui est l’équipe derrière elles ?

Il y a beaucoup de gens impliqués, y compris tous les musiciens professionnels. Mais j’ai principalement travaillé sur les chansons avec mon producteur Christian Geller. La première étape était de trouver mon propre son. Comment devrait-il sonner et comment voulais-je qu’il sonne ? Après tout, tout s’est passé assez rapidement avec la musique cette année. Pour un projet aussi important qu’un album, il était important de trouver de la clarté ici.

Christian Geller produit également Florian Silbereisen, et vous chantez un duo avec lui sur votre album intitulé "Something Stupid". Comment cela s’est-il produit ?

Tout a commencé lorsque j’ai interprété "Behind Blue Eyes" dans l’un de ses shows en janvier. C’était un immense honneur pour moi. Nous nous sommes rencontrés et avons discuté là-bas. Ensuite, en février, j’étais invitée à son "Schlager surprise show". Après avoir chanté "Son of a Preacher Man", je l’ai surpris avec "Something Stupid" en duo, où il n’avait qu’à chanter les mots "I love you". Nous étions si heureux des réactions positives que nous avons décidé d’aller en studio, d’enregistrer cela en tant que vrai duo et d’en faire un single. C’était aussi un immense honneur pour moi - de travailler avec quelqu’un comme lui, qui est un artiste réussi depuis 20 ans.

Les chansons de l’album, qui porte également le titre "Behind Blue Eyes", ont un éventail de styles musicaux très large. De The Doors à Depeche Mode, de Dusty Springfield à Lana Del Rey. Comment ont-elles été choisies ?

Toutes par moi personnellement. J’ai de nombreuses influences et j’ai grandi avec de nombreux types et genres de musique différents. Je voulais les comprendre, m’y ouvrir et les relier. C’est aussi de quoi parlait la recherche de mon propre son.

La plupart des chansons ont été écrites et enregistrées avant même votre naissance. Comment êtes-vous entrée en contact avec elles ?

Principalement grâce aux films. C’est pourquoi l’album a également le sous-titre "The Movie Album". J’ai entendu beaucoup de ces chansons dans divers films quand j’étais petite, ce qui m’a marquée. Mais j’ai également découvert beaucoup de musique grâce à ma maison et mes amis. Par exemple, ma mère jouait The Doors ou Depeche Mode pour moi quand j’étais très jeune. Mais j’ai découvert Lana Del Rey toute seule. (rires) Alors vous obtenez un mélange assez fou qui n’a pas beaucoup de sens. Mais c’est pourquoi je l’aime. Je trouve de la beauté dedans, et c’est quelque part honnête.

Ça sonne déjà comme ça : l’album ne contient que des versions couvertures - parce que vous n’osiez pas enregistrer vos propres chansons ou parce que ça ne correspondait pas au concept avec les films ?

C’est correct.

Un peu des deux. En fait, j’ai commencé à écrire en parallèle des enregistrements pour l’album. Mais au moment où j’en suis maintenant, ça n’aurait pas convenu pour moi de les publier. Je veux développer mes propres choses un peu plus et me trouver musicalement. Je pense que c’est une sorte d’évolution et je suis très reconnaissante pour ce temps de réflexion sur soi.

Vous avez écouté beaucoup de musique dans votre vie, et il semble également que vous soyez assez cinéphile...

(rires) Oui, c’est vrai. Un peu.

La gamme de films et de séries que vous référencez sur votre album est immense - de "Pulp Fiction" à "Bridget Jones", de "Moulin Rouge" à "American Psycho". Regardez-vous tout ?

Quand j’étais adolescente et que j’ai vu la plupart de ces films, c’était definitely the case. À cette époque, j’ai découvert et absorbé ce monde de créativité où les gens créaient différentes œuvres maîtresses à différentes époques. C’était comme une petite bulle où je pouvais m’échapper. Les films plus anciens ouvrent un espace idyllique dans un autre temps où l’on peut s’échapper, mais qui aide aussi à traiter de qui l’on est. Je pense que c’est génial de découvrir et d’essayer de nouvelles choses tout en réfléchissant.

Alors, si quelqu’un vous invite à un film d’horreur, vous êtes partante...

Les films d’horreur ne sont pas vraiment ma tasse de thé. Mais j’en ai regardé quand j’étais adolescente. Chaque jour à cette époque se passait comme ça : rentrer de l’école, faire les devoirs, regarder des films. Beaucoup de films s’accumulaient. Il y a tellement à apprendre et à découvrir - ça ne s’arrête jamais. C’est pourquoi je ne peux pas et ne veux pas me décider pour une seule chose ou un seul genre. Que ce soit la musique ou le film, ou ce que je fais dans ma vie.

De "Let’s Dance" à votre rôle de jurée sur "Supertalent" en passant par le chant maintenant...

Exactement. Si vous réduisez tout à une seule niche, vous seriez practically trapped in a drawer. Je n’ai jamais aimé ça. Je ne me suis jamais sentie appartenir à un endroit. Je pense que cela explique ce mélange coloré de tout.

Vous associez également de nombreuses paroles de chansons que vous couvrez à votre vie. Lorsque le single "Behind Blue Eyes" est sorti, vous avez établi des parallèles avec votre enfance difficile. Au sujet de la chanson "Iris" des Goo Goo Dolls, vous avez expliqué : "Je peux m'identifier à elle car je me suis souvent senti(e) incompris(e) et j'ai souhaité être accepté(e) pour ce que je suis." La musique est-elle également une sorte de thérapie pour vous ?

Bien sûr. Je pense que toutes les activités créatives sont une sorte de thérapie personnelle car elles vous obligent à regarder à l'intérieur de vous-même. Partager cela n'est pas toujours facile, surtout quand vous avez grandi sous les projecteurs comme je l'ai fait. C'est de quoi parle "Iris" : vous ne voulez pas toujours être vu, mais vous voulez être accepté et trouver votre voie. Bien sûr, les chansons que j'ai choisies m'ont également parlé. Elles ont déclenché quelque chose en moi, je les associe à des moments heureux ou d'autres souvenirs. Ainsi, vous travaillez également à travers vos propres blessures, douleurs et expériences. Oui, c'est comme une thérapie.

Vous dites ne pas vouloir être confiné à un seul créneau. Outre le chant et les émissions de télévision, vous avez également fait du modèle et obtenu votre diplôme en histoire de l'art à 24 ans. Avez-vous un souhait professionnel spécifique ?

Pas vraiment. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu faire du chant, de la danse, du théâtre et de l'art. Cela feels comme une sorte d'énergie en moi que je veux partager et exprimer à travers différentes formes créatives. Grâce à ma mère et ma grand-mère, j'ai été initiée à tant de choses différentes qu'il est difficile pour moi de me limiter : chant, piano, violon, harpe, théâtre, ballet, théâtre musical ou même escrime. Après avoir précédemment connecté et m'être exprimé avec mon corps, comme dans "Let's Dance", je le fais maintenant avec ma voix à travers la musique. C'est vraiment thérapeutique, car je n'ai pas beaucoup parlé ou utilisé ma voix depuis longtemps. Cela évolue toujours. Pour l'instant, je suis simplement très reconnaissant(e) et heureux(se) d'être où je suis.

En regardant en arrière sur votre passage à "Let's Dance" plus d'un an plus tard, comment vous sentez-vous ?

Je peux maintenant vraiment en prendre conscience. Maintenant, je peux dire que je suis fier(ère) de ce que j'ai accompli là-bas. À l'époque, j'étais juste heureux(se) de faire ce que j'aime. Me connecter à la vie en Allemagne, apprendre l'allemand et cette partie de moi-même était incroyable. Plus encore, le soutien de tant de gens qui disaient avoir de mauvaises idées sur moi et des préjugés contre moi était écrasant. En regardant en arrière maintenant, je pense : Waouh, quelle expérience fou(e) ! En même temps, c'est agréable d'avoir trouvé une si belle équipe et une communauté. Je suis heureux(se) d'en faire partie.

Vous êtes vraiment devenu(e) le chouchou de tout le monde en Allemagne du jour au lendemain - comme si un pays entier était spontanément tombé amoureux de vous. Comment cela felt-il ?

Indescriptible, car honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas abordé cela avec un désir fixe de gagner, mais simplement pour donner le meilleur de moi-même et être moi-même. Le soutien que j'ai reçu était écrasant. Je n'avais jamais rien connu de tel. C'était également génial de voir que je pouvais avoir une influence positive sur tant de gens. Cela m'a inspiré et m'a donné la confiance de continuer avec le chant et d'autres activités créatives. Expérimenter l'acceptation après toutes ces années de préjugés est toujours écrasant pour moi. Cela ouvre la porte à tout le reste.

Le temps passe, et il y avait déjà un nouveau gagnant de "Let's Dance" avec Gabriel Kelly ce printemps. Avez-vous regardé cette saison ?

Oui, je l'ai fait. J'ai également dansé dans le spectacle "Meet & Greet". C'était sympa de revoir tout le monde et de rencontrer les nouveaux candidats. C'était une saison vraiment intéressante cette année - si forte que personne ne savait vraiment comment cela se terminerait. Gabriel a fait un travail incroyable. Il a dansé avec son cœur et tous ses sentiments. Mais Jana (la deuxième place Jana Wosnitza, ndlr) était également un concurrent vraiment fort qui s'est incroyablement développé.

Vous avez mentionné la partie allemande de vous-même. Vous avez également des racines nigérianes et russes, et vous avez grandi à Londres. Où vous sentez-vous chez vous ?

Je dis toujours : chez soi est là où est le cœur, et je me sens chez moi dans la nature. Mais formellement, Londres est mon chez-moi. Cependant, je ne me sens pas britannique. J'ai toujours ressenti cette différence quelque part. Souvent, les gens qui ne me connaissent pas demandent : "D'où viens-tu ?" Cela montre qu'ils pensent que je ne suis pas d'où ils sont. Je ne fais pas partie d'eux. En ce qui concerne l'Allemagne, c'est difficile pour moi à cause de la langue. Mais je fais toujours de mon mieux pour apprendre l'allemand et le parler avec toutes mes erreurs. (rires)

Vous faites cela vraiment bien...

Merci ! Je fais de mon mieux. C'est exactly ce soutien, cette hospitalité, cette intégration et cette acceptation qui vous donnent le sentiment de "Tu fais partie des nôtres", qui fait la différence. Et cela, malgré le fait que je ne parle toujours pas correctement la langue et que je n'ai été qu'avec "Let's Dance" pendant trois mois. Mais depuis, j'ai passé beaucoup plus de temps en Allemagne pour le travail, les enregistrements, les performances et les événements. C'est agréable et ce n'est pas garanti. Finalement, c'est aussi ce que je veux exprimer avec tout ce que je fais : il y a de la place pour tout le monde ici.

Avoir du succès et de l'attention des gens est agréable d'un côté. De l'autre côté, la vie sous les projecteurs a également ses revers. Les gens suivent chaque pas que vous faites et demandent : "Qu'avait-elle sur elle ?" Ou : "Est-ce son nouveau petit ami ?" Est-il facile pour vous de gérer cela ?

Est-ce facile pour moi ? (rires) Absolument pas ! Suddenly, il y a cette pression que tout le monde veut connaître chaque petit détail sur vous. C'est surtout effrayant pour quelqu'un comme moi qui apprécie la vie privée et ne croit pas que tout le monde doit tout savoir sur tout le monde. Mais bien sûr, j'ai grandi avec des drames familiaux et tout ce qui va avec, donc c'est probablement un peu plus facile pour moi que pour quelqu'un qui n'y est pas habitué. La plupart du temps, je peux balayer ça et me dire : "Ça n'a pas d'importance ce que les gens pensent. Sois toi-même. Pas tout le monde t'aimera, mais c'est okay." Mais bien sûr, j'ai aussi de bons et de mauvais jours...

... quand c'est parfois plus facile et parfois plus difficile ...

Exactement. Je pense que c'est seulement humain pour la vie de venir en vagues. Et c'est bien d'être en contact avec ses émotions. Seulement si tu ressens les bas, tu peux ressentir les hauts. Je sais que je peux être très heureux pour l'année passée incroyable et toutes ces opportunités maintenant. Bien sûr, les questions personnelles peuvent parfois m'étouffer, mais j'accepte que tout dans la vie est un équilibre d'aspects positifs et négatifs : Yin et Yang. Je choisis de me concentrer sur le positif. Je suis vraiment incroyablement reconnaissant pour les opportunités qui m'ont été données - et le soutien et les sourires des gens rendent tout cela worthwhile en fin de compte.

La question reste, où iras-tu dans le futur. Tu présenteras certainement tes chansons en direct. Mais peut-être qu'un ou deux shows télévisés te tenteront aussi. Je soupçonne, cependant, qu'aucun siège de jury à "Let's Dance" ne sera libre bientôt...

(rires) Mon slogan est : Je ne sais pas ce que l'avenir réserve. J'aime ça. Pour l'instant, c'est le chant, et j'ai hâte de chanter plus acoustiquement, par exemple. Mais j'ai aussi vraiment hâte aux grands spectacles avec leurs danseurs de fond ou les performances en duo avec Flo. En dehors de cela, je suis toujours en train de travailler sur des choses en arrière-plan que je ne veux pas encore révéler, tant qu'elles ne sont pas prêtes à être discutées. La vie est si courte, je veux juste en profiter et explorer chaque opportunité qui s'aligne avec mon cœur et ma mission de répandre la lumière, la positivité et l'acceptation.

Anna Ermakova a parlé avec Volker Probst. L'entrevue a été conduite en anglais.

