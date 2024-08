Anna-Carina Woitschack apprécie le moment où elle est nue.

Depuis 13 ans, Anna-Carina Woitschack se livre à travers sa musique, comme elle le dit elle-même. Mais c'est seulement maintenant, dans le numéro de septembre du magazine allemand 'Playboy', qu'elle se met vraiment à nu.

Anna-Carina Woitschack a sa propre carrière depuis un certain temps maintenant. Après tout, elle est dans le monde de la musique depuis son apparition dans 'Germany's Got Talent' en 2011, qui s'est terminée par une huitième place dans l'émission de RTL. Elle a également fait parlare d'elle avec sa participation à la nouvelle formule de RTL 'The Traitors - Trust No One!' de l'année dernière, qu'elle a gagnée aux côtés de son collègue de Schlager Vincent Gross.

Cependant, c'est probablement sa relation avec un autre collègue qui lui a attiré le plus d'attention. Son mariage avec Stefan Mross, qu'elle avait contracté deux ans plus tôt, s'est terminé en 2022. La procédure de divorce a tourné en une bataille de garde déplaisante qui se poursuit toujours.

Pourtant, Woitschack croit que maintenant est le moment parfait pour montrer un côté complètement différent d'elle-même. Où ? Dans 'Playboy', bien sûr. Et comment ? Naturellement, nue. Elle a décidé de tracer de nouveaux chemins et de "faire tout ce que je veux", comme elle l'explique dans une interview pour le magazine de septembre.

"Jamais une erreur, toujours une leçon. Pour moi, tout ce qui me comble et que je peux soutenir à 100% est juste", dit la jeune femme de 31 ans en résumant sa nouvelle approche de la vie. "J'ai été influencée pendant longtemps par les attentes extérieures et j'avais peur de faire une erreur", explique-t-elle. Mais maintenant, dit-elle, elle comprend qu'il n'y a pas "de telles choses que les erreurs".

Bien sûr, elle n'a pas à justifier son shooting 'Playboy'. Après tout, cela ne lui semble pas être un pas extraordinaire. "Peut-être que vous me voyez nue pour la première fois dans ces photos, mais je me suis livrée avec ma musique pendant 13 ans. Monter sur scène est également une forme de nudité pour moi", explique-t-elle. Et elle ajoute : "Les photos de 'Playboy' soulignent ce que je veux dire avec ma musique : Profitez de l'instant et vivez votre vie maintenant - de la manière dont vous le voulez. Parce qu'il n'y a pas de moment propice. Il n'y a que celui qui vous semble juste."

Comment Stefan Mross se sent de voir son ex nue dans un magazine pour hommes, nous ne savons pas. Mais tous les deux sont Certainly used to putting their private lives in the public eye. After all, they both celebrated their engagement and wedding on TV. At least Woitschack doesn't regret it to this day. "A great experience that I stood behind 100% at the time and that no one can take away from me", she recalls in the 'Playboy' interview. But she also adds: "But I prefer to look to the future, not the past, and it's okay that this relationship is in the past."

Looking ahead, the singer is releasing a new album on August 16, which is sure to feature familiar sounds. After all, Woitschack explains: "I love the people who listen to Schlager. They're such loyal souls, the fans are unshakable. And it's simply a captivating music genre that brings generations together. People of all ages celebrate to Schlager."

Woitschack's "Playboy" deployment shouldn't be celebrated quite as generationally transcending. Seniors can certainly enjoy it, but otherwise: Please, only from 18!

