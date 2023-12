Anita Pointer des Pointer Sisters décède à l'âge de 74 ans

Mme Pointer est décédée samedi à son domicile de Los Angeles, entourée de sa famille, a indiqué M. Neal dans un communiqué transmis à CNN. La cause du décès est un cancer, a-t-il précisé.

"Bien que nous soyons profondément attristés par la perte d'Anita, nous sommes réconfortés de savoir qu'elle est maintenant avec sa fille Jada et ses sœurs June et Bonnie et qu'elle est en paix", a déclaré la famille de Pointer dans un communiqué. "Le paradis est un endroit plus aimant et plus beau avec Anita.

"C'est elle qui nous a permis de rester proches et unis pendant si longtemps. L'amour qu'elle portait à notre famille vivra en chacun de nous", ajoute le communiqué, tout en demandant que l'intimité de la famille soit respectée "pendant cette période de deuil et de perte".

Les quatre sœurs Pointer ont commencé à chanter ensemble il y a plus de 50 ans dans l'église de leur ville natale à Oakland, en Californie, où leur père exerçait son ministère. Bonnie Pointer et sa plus jeune sœur, June, ont fait leurs débuts professionnels en tant que duo en 1969. Elles ont ensuite recruté leurs sœurs aînées Anita et Ruth pour les rejoindre, avant de sortir leur premier album ensemble en 1973.

Le groupe a remporté son premier Grammy Award pour son tube "Fairytale" en 1974. Ils sont également connus pour des tubes comme "Slow Hand", "Neutron Dance" et "Jump".

Le groupe a remporté trois Grammy Awards au total et a figuré 13 fois dans le Top 20 américain entre 1973 et 1985.

Sandra Gonzalez de CNN a contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com