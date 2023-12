Animés japonais : Du "Disney de l'Est" à une industrie mondiale de plusieurs milliards d'euros

Voici l'ouverture d'"Akira", un manga (bande dessinée ou roman graphique japonais) de science-fiction populaire créé en 1982 par l'artiste japonais Katsuhiro Otomo, dont l'œuvre s'est rapidement propagée à un petit noyau de fans aux États-Unis.

"Les Américains n'avaient jamais rien vu de tel auparavant", a déclaré Susan Napier, professeur d'études japonaises à l'université de Tufts, lors d'un entretien téléphonique. Akira" était une incroyable histoire post-apocalyptique avec une profondeur psychologique et des images à l'avenant. Il repoussait les limites d'une manière que les bandes dessinées américaines de l'époque ne connaissaient pas.

Par rapport à DC Comics et Marvel, "Akira" était subversif et différent. L'histoire suit le chef d'un gang de motards, Shotaro Kaneda, qui se bat pour sauver son ami d'un programme gouvernemental secret qui effectue des tests sur des enfants psychiques.

En 1988, Otomo a sorti "Akira" sous forme d'anime, un film si détaillé et complexe qu'il a fallu des années à des animateurs pour peindre à la main chacun des plans utilisés pour donner vie à l'histoire. Le film est aujourd'hui largement considéré comme un classique culte qui a élargi la portée de l'anime aux États-Unis et en Europe.

Abordant des thèmes aussi disparates que le sexe, la mort, la science-fiction et la romance, les mangas et les animes s'adressent à tous les âges et à tous les goûts. Des succès commerciaux comme "Pokémon" et "Dragon Ball Z" ont projeté une nouvelle image du Japon dans le monde.

"L'image du Japon en Occident (dans les années 1980 et au début des années 1990) était composée de deux extrêmes : celle du Japon orientalisé et féodal dépeint dans les films de samouraïs avec des ninjas et des combats à l'épée, et celle du Japon hypermoderne où les animaux économiques sont entassés dans des trains et vendent des Walkman et des Toyota au monde entier", a déclaré Kaichiro Morikawa, un expert en anime à l'université Meiji de Tokyo, lors d'un entretien téléphonique.

"La popularité des mangas, des dessins animés et des jeux japonais a donné au monde une image plus humaine et plus compréhensible du Japon et des Japonais.

Après sept années de croissance consécutive, l'industrie de l'anime a établi un nouveau record de ventes en2017 de 2,15 billions de yens (19,8 milliards de dollars), en grande partie grâce à la demande de l'étranger. Les exportations de séries et de films d'animation ont triplé depuis 2014 - aidées en partie par les ventes aux géants du streaming tels que Netflix et Amazon - et ne montrent jusqu'à présent aucun signe de ralentissement.

Un pays centré sur l'image

Le Japon est un pays qui possède une tradition visuelle riche et minutieuse.

Le célèbre graveur sur bois Katsushika Hokusai a été l'un des premiers artistes à utiliser le terme "manga" (dans son recueil "Hokusai Manga", publié pour la première fois en 1814) en référence à des croquis décrivant à la fois le surnaturel et le banal". Le manga tel que nous le connaissons aujourd'hui est apparu au début du 20e siècle sous la forme de bandes dessinées publiées en série dans les magazines et journaux japonais.

L'anime est apparu au début des années 1900, lorsque des artistes japonais comme Oten Shimokawa ont commencé à faire des essais et des erreurs pour créer de courts films d'animation. Mais à l'époque, les animations étaient coûteuses à produire et les œuvres japonaises étaient éclipsées par le succès de Disney.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le genre s'est développé car le gouvernement militaire japonais a ordonné aux animateurs de créer des films de propagande pour influencer les masses. Après la défaite du Japon, les industries du manga et de l'anime changent à nouveau de vitesse.

En 1952, l'artiste Osamu Tezuka - qui a grandi en regardant les premiers dessins animés de Disney - a publié "Astro Boy", un manga sur un garçon robot pacifique doté d'une vision à rayons X et de super forces.

L'intérêt pour "Astro Boy" était si grand qu'il a valu à Tezuka le titre de "père du manga" et a ouvert la voie à un film d'animation sur le garçon robot en 1963.

Selon Ian Condry, auteur de "Anime. Soul of Japan", les points forts de l'industrie japonaise de l'animation se résument au chevauchement entre le manga et l'anime : Soul of Japan".

"Les créateurs ont utilisé les bandes dessinées comme terrain d'essai pour leurs histoires et leurs personnages. C'est souvent le secret du succès de l'anime", a déclaré M. Condry lors d'un entretien téléphonique.

L'ascension de Tezuka s'est faite parallèlement à l'expansion de l'industrie japonaise de l'animation à l'étranger.

Dans les années 1950, le studio Toei Animation (où Tezuka avait travaillé avant de créer une société rivale, Mushi Productions, en 1961), s'est donné pour objectif de devenir le "Disney de l'Est" et a commencé à exporter des films d'animation vers l'Amérique.

"Cet enthousiasme pour l'exportation, à ses débuts, était basé sur le succès mondial des films d'animation de Disney, ainsi que sur l'hypothèse que les films d'animation auraient plus de chances de réussir en Occident que les films en prises de vue réelles mettant en scène des acteurs asiatiques", a déclaré Morikawa.

Mais si "Astro Boy" a déclenché un boom de l'anime au Japon au milieu du siècle, il a fallu attendre encore quelques décennies pour que le genre déferle sur l'Amérique.

Un phénomène populaire

Au début des années 1980, ce sont surtout les enfants américains et européens issus de familles de militaires et d'expatriés basés au Japon qui ont fait circuler des cassettes vidéo d'anime à leurs camarades restés au pays, selon Mizuko Ito, rédactrice en chef de l'ouvrage "Fandom Unbound : Otaku Culture in a Connected World".

Des titres futuristes tels que "Cowboy Bebop" et "One Punch Man" ont également captivé l'imagination d'étrangers férus de technologie et travaillant dans les secteurs en plein essor de l'informatique et de l'internet. La nouvelle s'est répandue au fur et à mesure qu'ils traduisaient les dessins animés japonais et faisaient circuler des copies pirates en ligne.

"Contrairement à tant d'autres modes culturelles (comme Pokémon), l'anime n'a pas été poussé par une entreprise géante", explique M. Napier. "Il s'agissait d'une culture populaire qui émergeait sous le radar grâce au bouche-à-oreille.

Dans les années 1980, alors que l'économie japonaise devenait la deuxième du monde, des cours de japonais ont été organisés en Occident et les animes et mangas sont entrés dans les salles de classe comme outils pédagogiques.

Dans le même temps, la culture "otaku" (geek) s'est généralisée au Japon, et les fans disposant d'une connexion internet ont contribué à sa diffusion dans le monde entier.

Les jeunes Américains étaient à la recherche de produits culturels offrant de nouvelles perspectives et, pour eux, le Japon apparaissait comme un endroit aussi excitant qu'"Akira" - son paysage cyberpunk et son intrigue controversée offrant un portail vers un univers esthétique et psychologique différent.

"La culture japonaise était confrontée à des thèmes plus sombres et plus passionnants que les États-Unis et l'Europe semblaient plus lents à adopter", a déclaré M. Napier. "L'anime est devenu un moyen de combler un vide intellectuel en Occident.

Des attitudes changeantes

À la fin des années 1990, un consortium japonais composé de Nintendo, Game Freak et Creatures a fait entrer Pokémon, une série de jeux vidéo mettant en scène des centaines de créatures fictives ressemblant à des dessins animés, dans le courant dominant. Cela a déclenché une vague d'anime plus importante en dehors du Japon.

La fièvre Pokémon s'est emparée du monde entier, déclenchant une avalanche d'animes, de peluches et de cartes à collectionner, tandis que le Pikachu jaune bubblegum devenait un élément incontournable des téléviseurs américains. Nintendo a vendu plus de 31 millions d'exemplaires du jeu de 1996 "Pokémon rouge/vert/bleu", et la série télévisée a été diffusée dans plus de 100 pays.

Selon Takako Masumi, conservateur au Centre national d'art de Tokyo, l'intérêt du monde pour les dessins animés a même modifié les attitudes à l'égard de ce genre dans son pays.

Masumi compare la popularité croissante des dessins animés au Japon à la transition de l'ukiyo-e (art de la gravure sur bois) d'une forme d'art inférieure à une forme d'art supérieure. L'ukiyo-e était initialement utilisé pour envelopper les céramiques afin d'éviter qu'elles ne se brisent lorsqu'elles étaient exportées à l'étranger vers la fin du 19e siècle.

Au début, le papier décoré était considéré comme un simple déchet de papier. Mais l'attitude des Japonais à l'égard de l'ukiyo-e a changé lorsque les étrangers ont acheté les céramiques et ont commencé à collectionner et à apprécier les magnifiques images utilisées pour les emballer. Ils l'ont réévalué en tant qu'art.

Selon Masumi, l'anime, qui découle de cette culture visuelle, a connu une transition similaire. D'abord vendu à bas prix à l'étranger par les studios d'animation, il s'est répandu discrètement et rapidement. "Il était bon marché, mais son contenu était très attrayant et il a conquis le cœur des enfants", explique Masumi.

Finalement, même le gouvernement japonais y a vu une opportunité.

Façonner l'image du Japon

Après l'effondrement de l'économie japonaise, autrefois miraculeuse, dans les années 1990, le pays a cherché à se refaire une image, passant d'une superpuissance commerciale mondiale à l'exportation d'une culture artistique unique.

Le pays est passé de la commercialisation de masse de produits de haute technologie à la diffusion d'informations sur tout ce qui va de Hello Kitty aux sushis.

En 1997, l'Agence japonaise des affaires culturelles a commencé à soutenir des expositions sur les mangas, les animes, les jeux vidéo et les arts médiatiques.

Le journaliste américain Douglas McGray a saisi cette évolution dans son essai de 2002 sur la politique étrangère, dans lequel il a inventé le terme "gross national cool" (cool national brut) du Japon. McGray l'a décrit comme une "idée, un rappel que les tendances et les produits commerciaux, et le talent d'un pays pour les engendrer, peuvent servir des objectifs politiques et économiques".

Le "soft power" - un moyen pour un pays d'influencer les opinions et les valeurs du public et de la communauté internationale - était à l'ordre du jour. Mais à cette époque, la culture de l'anime avait déjà pris son essor.

Le nombre de spectateurs était en hausse, car des films comme "Spirited Away" du Studio Ghibli, réalisé par le cofondateur du studio, Hayao Miyazaki, ont envoûté le monde entier en 2001.

Le film a rapporté 277 millions de dollars au box-office et était le film d'animation le plus populaire jusqu'à ce que "Your Name" de Makoto Shinkai le détrône en 2016 avec des recettes mondiales de 357 millions de dollars.

Nommé "Trésor national vivant", une distinction gouvernementale récompensant les personnes qui contribuent à préserver la culture du pays, Miyazaki s'est inspiré des traditions japonaises et de sa révérence pour la nature, mais a touché un nerf humain universel.

Selon Doryun Chong, directeur adjoint et conservateur en chef du musée M+ de Hong Kong, les films d'animation jouissent d'une popularité comparable à celle de la musique rock 'n' roll et du cinéma hollywoodien. "C'est sans doute l'une des premières cultures mondialisées et l'une des plus étendues", a-t-il déclaré au téléphone.

Et comme l'anime continue de faire des incursions à l'étranger, l'industrie pourrait ne plus appartenir uniquement aux Japonais.

"Je pense que nous pourrions assister à une plus grande diversification du média, des débouchés et des centres de production en dehors du Japon", a déclaré M. Chong. "L'anime possède une incroyable imagination narrative - c'est ce qui est à l'origine de son succès mondial.

