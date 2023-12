Anime, sculpture sur glace et ailes de poulet : Les équipes de la NFL font preuve de créativité à l'occasion de la publication du calendrier de la saison 2022

Mais pour pimenter ce qui est habituellement une procédure relativement simple, les équipes ont vraiment saisi l'occasion de faire preuve de créativité.

Jeudi, la NFL et ses franchises ont annoncé le calendrier de la saison 2022, avec les dates et les semaines exactes révélées pour quelques affrontements alléchants.

Les Los Angeles Chargers, célèbres pour leur créativité sur les réseaux sociaux, ont décidé d'annoncer leur calendrier sous la forme d'un film d'animation.

Les champions en titre du Super Bowl, les LA Rams, ont publié une vidéo intitulée "Stealing the Schedule" (Voler le calendrier) dans laquelle certaines des plus grandes stars de l'équipe tentent de réaliser un hold-up pour révéler les dates des matchs de l'équipe.

Les Indianapolis Colts ont publié une vidéo du nouveau quarterback Matt Ryan - surnommé Matty Ice - en train de sculpter de la glace, tandis que les New York Jets ont publié leur calendrier "hors contexte", le clou étant les joueurs des Jets ramant à côté d'un drakkar viking, annonçant le match de la semaine 13 contre les Minnesota Vikings.

Les matchs clés

Outre les vidéos amusantes et les tweets divertissants - notamment celui des Chargers, qui ont présenté leurs adversaires de 2022 sous la forme d'un aliment de petit-déjeuner populaire, les Pop Tarts -, des matches intéressants ont été annoncés jeudi.

La saison commencera en fanfare le jeudi 8 septembre avec les Rams, champions en titre, qui accueilleront les Buffalo Bills dans ce qui pourrait être un avant-goût du Super Bowl LVII.

D'autres matchs importants sont à noter : les Kansas City Chiefs accueilleront les Chargers la deuxième semaine, les Green Bay Packers les Rams la quinzième semaine et le jour de l'an, les Chargers accueilleront les Rams, même si les deux équipes joueront à domicile dans le SoFi Stadium.

L'une des autres journées phares de la NFL est Thanksgiving, avec un triple programme de matches pendant que les familles se régalent.

Cette année ne déroge pas à la règle : les Bills se déplacent pour affronter les Detroit Lions pour commencer, puis les New York Giants se rendent chez les Dallas Cowboys et enfin les New England Patriots se rendent dans le Minnesota pour conclure ce festival de football.

Contrairement aux années précédentes, la NFL élargit le nombre de matchs qu'elle organise habituellement le jour de Noël à trois cette année.

Le dimanche 25 décembre, les Miami Dolphins accueilleront les Packers, les Rams les Denver Broncos et les Arizona Cardinals les Tampa Bay Buccaneers.

Le calendrier complet de la NFL pour la saison 2022 est disponible ici.

