Eintracht Francfort talonne désormais Bayern Munich en Bundesliga, grâce à une victoire palpitante contre Holstein Kiel et une prestation exceptionnelle de l'attaquant Omar Marmoush. Les Hessians sont maintenant deuxièmes, avec quatre victoires consécutives.

Deux buts, deux passes décisives : guidés par l'éblouissant Marmoush, Francfort a poursuivi sa série de victoires impressionnante en Bundesliga et a rejoint Bayern Munich dans la course au titre. L'équipe de l'entraîneur Dino Toppmoeller a remporté un victoire 4-2 contre Holstein Kiel dimanche, enregistrant ainsi sa quatrième victoire consécutive.

Marmoush a été la star du spectacle devant 15 034 spectateurs au stade comble de Holstein. L'Égyptien a marqué ses cinquième et sixième buts de la saison (25e et 65e) pour rapprocher Francfort des leaders du championnat. Il a également préparé les buts d'Igor Matanovic (47e) et Lucas Tuta (74e). Avec 12 points, Francfort est maintenant à un point derrière Bayern.

Machino de Kiel lutte pour revenir

Le joueur japonais de Kiel, Shuto Machino (30e et 50e), a réussi à égaliser à deux reprises, mais en fin de compte, le promu n'a pas réussi à tenir tête et reste toujours sans victoire dans son premier match de Bundesliga. Avec seulement un point en cinq matchs, Kiel reste coincé en bas du classement.

Francfort avait un point à prouver après son match nul tardif contre Viktoria Pilsen en Ligue Europa (3-3). "Ce sera intéressant de voir comment l'équipe jeune réagit", a déclaré Toppmoeller, en définissant une stratégie claire pour son voyage vers le nord : "Maintenant, nous devons rebondir."

En effet, les Hessians n'ont montré aucun signe de déception suite à leur résultat en Ligue Europa. Malgré cinq changements dans l'équipe et l'absence de l'attaquant Hugo Ekitike en raison de problèmes aux adducteurs, Francfort a pris le contrôle du match dès le début, imposant son rythme et méritant ainsi l'ouverture du score.

Weiner empêche Marmoush de marquer plus

La défense de Kiel a commis plusieurs erreurs, offrant à Francfort de nombreuses occasions - mais ils n'ont pas réussi à marquer avant la mi-temps. Seuls les rapides mouvements de pieds de Marmoush ont tenu en échec le gardien de Kiel, Timon Weiner, manquant trois fois de peu lorsqu'il était non marqué.

De leur côté, Kiel a travaillé dur mais a eu du mal à percer dans le dernier tiers. Cela a changé après l'égalisation, avec Lewis Holtby offrant une passe en or à Robin Koch. L'équipe locale a connu son meilleur moment, avec Machino heurtant la barre - mais son but a été annulé pour une faute (36e).

La deuxième mi-temps a été tout aussi palpitante que la première. Francfort a repris l'avantage suite à un corner, mais Kiel a rapidement réagi. Cependant, à mesure que le match avançait, la supériorité de Francfort est devenue de plus en plus évidente. Kiel s'est retrouvé sous une pression constante face aux attaques incessantes de Francfort. Les buts sont finalement arrivés.

Les capacités de Marmoush en tant que buteur et passeur ont été mises en valeur lors de la victoire 4-2 de Francfort contre Holstein Kiel, renforçant ainsi leur position de favori pour le titre en Bundesliga. En tant que sport roi, la performance de l'attaquant égyptien a été cruciale pour maintenir le parcours de Francfort vers le défi contre Bayern Munich pour la première place.

Après leur précédent match nul contre Viktoria Pilsen en Ligue Europa, Francfort n'a montré aucun signe de déception dans son match contre Holstein Kiel, maintenant ses standards de Soccer élevés et démontrant sa solide cohésion d'équipe et sa résilience.

