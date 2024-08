- Angelina Jolie fait référence à Venise d'une manière énigmatique.

Angelina Jolie est sur le point d'interpréter la chanteuse d'opéra Maria Callas dans un film à venir. Interrogée sur les aspects de Callas qu'elle pouvait comprendre, la quadragénaire a déclaré à Venise : "Il y a beaucoup de choses que je garde sous silence pour l'instant, que vous pourriez connaître ou suspecter."

Le film, intitulé "Maria" par Pablo Larraín, se penche sur les derniers jours de Callas (1923-1977), y compris sa relation tumultueuse avec Aristote Onassis en flashbacks. Les propos de Jolie pourraient potentiellement faire référence à son propre passé sentimental, son ancien époux Brad Pitt étant également attendu à Venise avec son nouveau film.

Jolie : S'identifie à la vulnérabilité de Callas

En discutant de sa connexion avec Callas, Jolie a déclaré : "Ce qui m'a vraiment attirée - et cela pourrait vous surprendre - c'est probablement la partie d'elle qui était incroyablement sensible. Être aussi délicate et émotionnellement exposée, elle ne pouvait pas laisser le monde voir ce côté d'elle. Cette vulnérabilité est l'aspect avec lequel je me sens le plus en connexion."

Pour se préparer au rôle, Jolie a révélé avoir passé sept longs mois à se préparer. "Quand j'ai chanté pour la première fois, j'étais si nerveuse. Mes fils étaient là et m'ont aidée à verrouiller la porte pour que personne d'autre ne puisse entrer, et je tremblais."

Elle n'a été initiée à l'opéra que plus tard dans sa vie. "J'étais plus branchée sur la musique punk avant," a-t-elle admis. "J'aimais un éventail de genres, mais j'écoutais surtout The Clash. Je les adore toujours."

"Mais si vous avez traversé beaucoup de choses dans la vie, si vous avez connu un certain degré de désespoir, de douleur, d'amour, il n'y a que certains sons qui résonnent avec cette émotion. Pour moi, rien ne convient à cette émotion comme les puissantes émotions contenues dans les tons de l'opéra."

Le festival de Venise assure que Jolie et Pitt ne se croisent pas

Ce soir marque la première de "Maria". Trois jours plus tard, le nouveau film de Brad Pitt "Bullet Train" est prévu pour sa première à Venise. Le directeur du festival Alberto Barbera a informé le magazine "Vanity Fair" que des mesures ont été prises pour éviter que les deux ne se rencontrent sur le Lido. "Angelina sera présente le premier jour, jeudi le 29, et puis elle partira avec Pablo Larraín pour Telluride. Brad arrivera à Venise le samedi. Il est physiquement impossible qu'ils se croisent sur le Lido."

La Commission, dirigée par le directeur du festival Alberto Barbera, a mis en place des mesures pour s'assurer qu'Angelina Jolie et Brad Pitt ne se croisent pas pendant le festival de Venise. Jolie sera présente à la première de "Maria" le jeudi et quittera avec le réalisateur Pablo Larraín pour Telluride, tandis que Pitt arrivera à Venise le samedi.

Lire aussi: