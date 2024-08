- Angelina Jolie et Brad Pitt sont au bord d'une rupture potentielle.

Désaccord sur le Grand Canal – les organisateurs de l'occasion à Venise préféreraient l'éviter. Malgré le fait qu'une prise de bec publique entre deux acteurs hollywoodiens populaires des dernières décennies – Angelina Jolie et Brad Pitt – susciterait certainement de l'enthousiasme. Depuis leur séparation à l'automne 2016, les deux sont des rivaux amers.

Angelina Jolie et Brad Pitt : pas de rencontres à Venise

Ils se disputent pour leurs enfants communs, pour la retraite familiale en France et généralement pour savoir qui raconte l'histoire de la fin de leur amour. Actuellement, Jolie et Pitt sont tous deux supposés être dans la ville de Venise, en Italie. Tous deux y sont pour promouvoir leurs projets de film respectifs, Jolie pour son drame "Maria", où elle joue l'opéra Maria Callas, et Pitt pour son thriller-comédie "Wolfs".

Brangelina à Venise : il y a beaucoup de potentiel pour des explosions. Mais c'est exactement ce que le directeur du festival de film Alberto Barbera veut éviter, comme il l'a dit à "Vanity Fair". Il y a eu naturellement de l'excitation, mais aucun des deux stars internationales ne devrait avoir de raison de s'inquiéter. "Angelina sera là le premier jour, jeudi 29, et puis elle partira avec [le réalisateur] Pablo Larraín à Telluride. Brad n'arrivera à Venise que le samedi, donc il est impossible qu'ils se croisent sur le Lido", a déclaré Barbera.

Sous le même toit

Les drames personnels rarement causent des problèmes à Venise, il a également clarifié. "Le plus grand problème, ce sont les hôtels, parce qu'on n'a qu'un seul hôtel cinq étoiles sur le Lido, l'"Excelsior". Tout le monde aimerait y rester, mais il est impossible de trouver une chambre pour tout le monde, donc on doit convaincre les gens de rester dans d'autres hôtels", a déclaré le directeur du festival.

Les rapports suggèrent que l'ancien couple pourrait presque se croiser dans la ville de Venise. Les deux ont apparemment choisi de séjourner à l'hôtel luxueux "Cipriani".

