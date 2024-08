- Angelina Jolie et Brad Pitt participent au Festival du film de Venise

Au Festival de Venise, ils seront de retour plus tôt cette fois-ci, prenant des promenades en bateau à travers les canaux vénitiens avec leurs enfants et exprimant leur affection lors d'une réunion. Angelina Jolie et Brad Pitt sont attendus au festival du film, qui commence le 28 août. Ils y assisteront avec leurs propres films et essaieront probablement de se tenir à l'écart l'un de l'autre autant que possible.

En dehors de cette affaire personnelle, le Festival de Venise est rempli d'excitation cette année. Parmi les 21 concurrents pour le prestigieux prix, le Lion d'or, figurent des films à grandstar et des cinémas indépendants prometteurs.

Lady Gaga et Joaquin Phoenix présentent "Joker 2"

Le réalisateur Todd Phillips nous offre la suite de son thriller à succès "Joker". Joaquin Phoenix, qui a remporté un Oscar pour son rôle en 2020, revient pour jouer. Cette fois-ci, il est rejoint par Lady Gaga. "Joker : Folie à deux" suit l'histoire d'Arthur Fleck, le personnage du Joker, attendant son procès pour ses crimes dans un hôpital psychiatrique. Il y rencontre son véritable amour, Harley Quinn (Gaga).

"Joker" a remporté le Lion d'or en 2019. Cette année, le nouveau film du réalisateur de "Call Me By Your Name", Luca Guadagnino, "Queer", est également en lice. Adapté d'une histoire de William S. Burroughs, il suit un homme queer, toxicomane (interprété par Daniel Craig).

Nicole Kidman et une liaison scandaleuse

Intrigant est le travail du réalisateur néerlandais Halina Reijn. Dans "Babygirl", elle raconte l'histoire d'une femme d'affaires qui entame une liaison avec un jeune stagiaire. Nicole Kidman tient le rôle principal, tandis que Harris Dickinson ("Triangle of Sadness") joue le rôle du stagiaire et Antonio Banderas joue le rôle du mari trompé.

Le premier film en anglais du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar est également en compétition. Le drame "The Room Next Door" raconte l'histoire de deux amis, interprétés par les actrices Julianne Moore et Tilda Swinton.

Au retour à Venise, le film de Jolie sera également en compétition. Dans le biopic "Maria" de Pablo Larraín, elle incarne Maria Callas. Il s'agit du premier grand rôle au cinéma de Jolie depuis longtemps, suscitant l'impatience des fans pour cette première. Larraín, qui se produit souvent à Venise, réalise "Maria", se concentrant sur les dernières années de Callas à Paris dans les années 1970.

Trois jours séparent les premières de Pitt et Jolie

Le film de Pitt ne fait pas partie de la compétition. Dans la comédie d'action "Wolves" de Jon Watts, il joue aux côtés de son ami de longue date George Clooney. La première de Jolie est prévue pour le 29 août, tandis que Pitt et Clooney sont attendus le 1er septembre.

Depuis leur dernière apparition publique au festival du film en 2007, il y a eu un divorce et des procès en cours. Autrefois considérés comme le couple le plus puissant d'Hollywood, ils se sont rencontrés sur le tournage de "Mr. and Mrs. Smith" et se sont mariés en 2014.

À l'automne 2016, leur mariage a pris fin. Jolie a déposé une demande de divorce, alléguant des violences physiques de Pitt envers elle et leurs enfants. Des disputes juridiques concernant la garde et les finances ont suivi.

À Venise, l'accent devrait être mis sur les meilleurs films. La décision du Lion d'or revient à un jury de neuf membres présidé par l'actrice française Isabelle Huppert. La réalisatrice allemande Julia von Heinz ("Und morgen die ganze Welt") fait également partie du jury.

Maischberger présente "Riefenstahl"

L'Allemagne est représentée par 17 co-productions dans différentes sections du festival. Hors compétition, le doc "Riefenstahl" du réalisateur né à Stuttgart Andres Veiel explore l'héritage de Leni Riefenstahl, la réalisatrice connue pour ses films de propagande nazie comme "Triumph of the Will".

Un autre film sur l'histoire allemande fait également ses débuts. "September 5" du réalisateur suisse Tim Fehlbaum raconte l'histoire de la crise des otages des Jeux olympiques de Munich en 1972 vue par un équip

