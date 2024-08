Angelina Jolie est vénérée comme une figure divine à Venise.

Angelina Jolie a touché le sol à Venise pour le Festival du Film, rayonnant de glamour hollywoodien dans une robe semi-transparente. Son ex-mari Brad Pitt est attendu pour suivre son exemple – gardera-t-elle son sourire éclatant ? À son arrivée, Jolie a mis en scène une humeur joyeuse, interagissant avec les photographes et affichant son esprit. Pour son premier événement promotionnel du film "Maria", la quadragénaire a opté pour une pièce qui évoquait une déesse grecque, assortie au personnage qu'elle incarne dans le biopic de Pablo Larraín. Le film, une représentation de la vie de la célèbre cantatrice Maria Callas, sera projeté en première le jeudi au Festival de Venise, qui a commencé la veille et se déroule jusqu'au 7 septembre. "Maria" concourt pour le Lion d'Or.

À son arrivée à l'Hôtel Excelsior, Jolie a porté une longue robe en chiffon brun à la fois élégante et légèrement transparente, assortie de chaussures et de lunettes de soleil assorties. Ses cheveux étaient plus clairs que d'habitude.

Jolie est rejointe à Venise par les acteurs Valeria Golino, qui incarne la sœur de Maria Callas, Yakinthi, et Haluk Bilginer, qui incarne le riche armateur grec-argentin et amant de Callas, Aristote Onassis.

Pitt et Jolie se retrouveront-ils à Venise ?

Alors que "Maria" est au centre de l'attention dans les compétitions, la comédie policière "Wolves" - une collaboration entre les poids lourds d'Hollywood George Clooney et Brad Pitt depuis "Burn After Reading" en 2008 - attire l'attention sur la frange du festival.

La possibilité d'une réunion entre les anciens amants Angelina Jolie et Brad Pitt à Venise suscite l'excitation des fans. Leur divorce, marqué par une bataille judiciaire pour la garde des enfants, se poursuit toujours.

S'exprimant sur la question, Alberto Barbera, le directeur du festival, a déclaré à "Vanity Fair" : "Angelina arrivera le 29 et repartira avec Pablo Larraín pour Telluride. Brad arrivera à Venise le 31. Il est peu probable qu'ils se croisent sur le Lido."

Jolie et Pitt se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage de "Mr. & Mrs. Smith" en 2005, et leur romance a abouti à une demande en mariage en 2012, suivie d'un mariage en France en 2014. Leur union s'est terminée lorsque Jolie a déposé une demande de divorce en septembre 2016.

