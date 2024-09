Pendant que Brad Pitt se trouve à Venise - Angelina Jolie est exubérante au Colorado

Angelina Jolie (49 ans) a terminé une autre série de promotions pour son film "Maria" après une présentation émotionnelle à Venise. Le 31 août, elle a honoré le Festival du film de Telluride dans le Colorado, avec "Maria" du réalisateur chilien Pablo Larraín (48 ans) faisant ses débuts nord-américains après sa première mondiale au Festival du film de Venise.

Selon "Hollywood Reporter", Jolie chercherait apparemment son deuxième Oscar grâce à son interprétation de la chanteuse d'opéra Maria Callas (1923-1977). Elle a porté une robe grise sophistiquée avec de grandes manches, associée à des talons bruns pointus et des lunettes de soleil noires pour la première. Elle a partagé la vedette avec des stars comme Naomi Watts (55 ans) et Martha Stewart (83 ans).

Éviter une rencontre inconfortable

À Venise, Jolie a présenté le biopic cinq jours plus tôt. Selon "People", sa performance a suscité des émotions inattendues : une standing ovation de 8 minutes l'a laissée les yeux humides. À la fin du film, elle a essuyé ses larmes et partagé des étreintes chaleureuses, y compris une avec le réalisateur Pablo Larraín. Après la projection, elle est partie rapidement, probablement pour éviter une confrontation gênante avec un ancien.

Brad Pitt (60 ans) a été vu à Venise avec sa compagne Ines de Ramon (31 ans) pendant le week-end. Le lendemain, le 1er septembre, il a assisté à la première de son dernier film "Bullet Train" aux côtés de sa partenaire. Le couple, qui serait ensemble depuis environ deux ans, a posé joyeusement avec George Clooney (63 ans) et son épouse Amal Clooney (46 ans) pour des photos, rayonnant de bonheur.

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont mariés en 2014 mais se sont séparés peu après. Jolie a déposé une demande de divorce en septembre 2016, et les procédures ont été tendues depuis. Malgré la finalisation du divorce en 2019, des différends persistent dans le règlement de leur divorce. Le couple a six enfants : Shiloh (18 ans), Zahara (19 ans), Pax (20 ans), Maddox (23 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (16 ans).

