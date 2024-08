- Angel reviendra au majestueux dôme du château de Schweriner.

La statue de l'archange, pesant près de 900 kilogrammes et arborant une patine ancienne, devrait faire son retour sur le dôme majestueux du château de Schwerin dans quelques jours, si les conditions météorologiques le permettent. La date d'installation prévue est pour le prochain mercredi, comme l'a communiqué l'Office de la construction et de la propriété de Schwerin.

Au cours des six derniers mois, la sculpture en zinc de 1857 a bénéficié d'un soin particulier dans un atelier de métaux à Berlin. Couche après couche, l'or ancien et la peinture ont été soigneusement grattés, et les dommages ont été réparés avec précision. Pour terminer, l'archange a subi un processus de dorure en deux couches, prenant environ 480 heures de travail.

Le domaine royal de Schwerin, incluant le château, a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO fin juillet.

Après sa restauration méticuleuse, le Monument de l'archange ornera à nouveau les hauteurs du château de Schwerin. Les visiteurs du site patrimoine mondial de l'UNESCO pourront bientôt admirer ce Monument historique dans toute sa splendeur restaurée.

Lire aussi: