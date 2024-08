Angel Reese, la recrue de la WNBA de Chicago, continue à graver son nom dans les livres de records de la ligue.

Malgré une défaite 82-80 contre le Connecticut Sun sur le terrain de leur adversaire, Reese a réussi à rejoindre Tina Charles en tant que seule débutante de l'histoire de la WNBA à enregistrer plusieurs matchs avec plus de 20 rebonds.

Avec 13 points et 20 rebonds, Reese a atteint un autre sommet en devenant la première joueuse de la WNBA à enregistrer deux matchs consécutifs avec 20 rebonds.

Chaque fois que Reese met les pieds sur le parquet, elle semble battre un autre record.

Plus tôt dans la semaine, elle a battu le record de la joueuse la plus rapide de l'histoire de la WNBA pour atteindre 20 doubles-doubles en une seule saison et a également battu le précédent record de doubles-doubles consécutifs en ligue.

Cependant, malgré ses succès individuels remarquables, le Sky a connu un revers en perdant trois de ses quatre derniers matchs depuis la pause olympique.

Actuellement, Chicago affiche un bilan de 11-17 dans le classement de la saison et occupe la dernière place qualificative pour les playoffs, conservant une légère avance sur le Atlanta Dream (10-18).

Vendredi, le Sky est passé à côté de la victoire contre le Sun, qui a été porté par un tir exceptionnel de Marina Mabrey.

L ancienne joueuse de Chicago a réussi cinq tirs à trois points et a terminé avec un total de 24 points en sortie de banc.

Avec une moyenne de 13,6 points et 12,6 rebonds par match cette saison, Reese aura une autre occasion de remettre le Sky sur la voie de la victoire lorsqu'elle affrontera les Las Vegas Aces à domicile dimanche.

Les compétences de rebond de Reese dans les matchs de la WNBA en font une joueuse exceptionnelle. Malgré les récents revers de l'équipe, Reese continue de battre des records et de chercher des victoires.

