Dix-huit ans de “Ce qui compte vraiment” ou “Ce qui compte le plus” en alternatives - Anécdotes et personnages étranges entourant la célébration

La célébration du 18ème anniversaire de la série RTL "Tout Compte" aura lieu du 30 août au 6 septembre, sept jours plus tôt sur RTL+. Avec plus de 4 500 épisodes à son actif, la série a connu de nombreux acteurs et beaucoup d'action en coulisses.

19 litres de sang synthétique et 32 kg de poudre

Le département de maquillage a utilisé une quantité considérable de fournitures au cours des 18 années écoulées : 372 800 cotons-tiges, 85 500 pinces à cheveux, 73 800 élastiques à cheveux, 12 090 rouges à lèvres, 7 000 fards à paupières, 32 kg de poudre, 64 600 paquets de mouchoirs en papier et 19 litres de faux sang, selon l'annonce de la chaîne pour l'anniversaire. Outre ces informations fascinantes, il y a d'autres faits intéressants sur la série et ses stars : selon RTL, aucun des acteurs n'est végan, mais cinq sont végétariens. Le plus lourd des accessoires utilisés jusqu'à présent était le sac mortuaire de Casper, le plus léger était une seule plume, et les plus petits étaient les diamants que Maximilian a un jour fait entrer en contrebande.

Les fans de la série se souviendront peut-être de ses débuts modestes en 2006 : Susanne Schlenzig (53) a prononcé le premier mot en tant que Jutta Sommer lorsqu'elle a appelé sa fille à l'écran, "Diana !" Depuis, Igor Dolgatschew (40), qui incarne Deniz Ötztürk depuis 2007, a eu le plus de jours de tournage (2 260). Au total, 59 256 scènes ont été tournées en 18 ans, dont 22 680 à l'extérieur du studio de Cologne. Il y a eu environ 50 tournages extérieurs par an, ce qui aabouti à un total de 900 lieux de tournage. Le lieu le plus éloigné était Neustadt en Holstein.

216 fêtes piscines - pas toutes étaient pour la famille

Des mariages ont été conclus et rompus, et le plateau a toujours été animé : il y a eu environ 370 scènes intimes au cours des 18 dernières années de "Tout Compte". Un total de 216 fêtes ont été organisées près de la célèbre piscine Steinkamp. "Parmi celles-ci, surtout au début de la série, 21 ont eu lieu en coulisses, et elles n'étaient pas exactement pour tous publics", a révélé RTL sur les activités pour adultes qui se sont déroulées en coulisses de ce soap opera quotidien.

La série gravite autour des drames et des histoires d'amour qui entourent la famille Steinkamp de Essen. During the anniversary week, "First Dates" bartender Nic Shanker (born 1982) will make a guest appearance. He will host a reality show where Henning (Stefan Bockelmann) has a chance to win €10,000. Nathalie Reichenbach (Amrei Haardt), who left Essen, will also make a return after Yannick's (Dominik Flade) plea for help.

L'annonce de la célébration de l'anniversaire a révélé que RTL+ diffusera sept jours plus tôt que l'événement principal. Cela signifie que les téléspectateurs peuvent profiter de "Tout Compte" plus tôt avec RTL+ en utilisant le système de diffusion de RTL de droite à gauche.

Compte tenu de la haute valeur de production de "Tout Compte", il n'est pas surprenant que le département de maquillage utilise des fournitures substantielles. Au cours des 18 années de la série, ils ont utilisé 19 litres de sang synthétique et 32 kg de poudre.

Lire aussi: