Andy Murray se retire de l'Open d'Australie

Murray se retire du premier grand chelem de la saison

L'Open d'Australie commence le 15 janvier

Kei Nishikori se retire également

"Je rentrerai bientôt chez moi pour évaluer toutes les options".

Un 24e titre du Grand Chelem permettrait à Williams d'égaler la controversée Australienne Margaret Court pour le record de tous les Grands Chelems, hommes et femmes confondus.

La réticence de la Britannique à se faire opérer est compréhensible. Les joueurs qui ont été opérés de la hanche dans le passé, comme les anciens numéros un mondiaux Gustavo Kuerten et Lleyton Hewitt, ont eu du mal à retrouver leur forme.

Hewitt, double champion du Grand Chelem, n'a pas réussi à atteindre les derniers stades du Grand Chelem après avoir été opéré en 2008, tandis que le meilleur résultat de Kuerten après son opération en 2002 a été le troisième tour de l'Open d'Australie.

"Il est évident que je traverse depuis longtemps une période très difficile avec ma hanche et que j'ai demandé conseil à plusieurs spécialistes de la hanche", a écrit Murray sur Instagram en début de semaine.

"On m'a recommandé de traiter ma hanche de manière conservatrice depuis l'US Open et j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé du point de vue de la rééducation et j'ai travaillé extrêmement dur pour essayer de revenir sur le court pour participer à des compétitions.

"J'ai joué des sets d'entraînement ici à Brisbane avec des joueurs de haut niveau, mais malheureusement cela n'a pas encore fonctionné pour me permettre d'atteindre le niveau que j'aimerais, et je dois donc revoir mes options. Il est évident que la poursuite de la rééducation est une option et que je dois donner plus de temps à ma hanche pour se rétablir.

"La chirurgie est également une option, mais les chances de réussite ne sont pas aussi élevées que je le souhaiterais, ce qui en fait une option secondaire, que j'espérais éviter. Cependant, c'est quelque chose que je devrai peut-être envisager, mais espérons que ce ne sera pas le cas."

L'Open d'Australie débute le 15 janvier et Murray n'est pas le seul joueur de haut niveau à se retirer.

Kei Nishikori manquera son deuxième tournoi du Grand Chelem consécutif, car il n'est pas encore complètement remis d'une blessure au poignet.

Nishikori, finaliste de l'US Open, n'a pas joué depuis le mois d'août et a donc chuté à la 22e place du classement mondial.

"Ma rééducation se passe bien, mais je ne suis pas encore prêt à 100 % pour jouer des matchs au meilleur des cinq manches", a déclaré le joueur de 28 ans.

Novak Djokovic, vainqueur de 12 tournois du Grand Chelem, a déclaré mercredi qu'il prendrait une décision sur sa participation à l'Open d'Australie après avoir pris part à deux tournois d'exhibition.

Le sextuple vainqueur de l'Open d'Australie a également été absent de la seconde moitié du circuit l'année dernière et a retardé son retour, déclarant la semaine dernière qu'il avait "commencé à ressentir une douleur" au coude droit.

Mais sur son site officiel, le Serbe, âgé de 30 ans, a déclaré cette semaine qu'il participerait à la Kooyong Classic (10-12 janvier) et au Tie Break Tens le 10 janvier.

Le numéro un mondial Rafael Nadal fera également son retour de blessure - il s'est retiré des World Tour Finals de novembre en raison d'une blessure au genou - lors des Tie Break Tens à Melbourne et a renforcé les espoirs de participer à l'Open d'Australie en postant sur Instagram une photo de lui dans un aéroport avec la légende suivante : "Open d'Australie en route" : "Open d'Australie en route".

