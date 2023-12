Faits marquants de l'histoire

Andy Murray se retire à Brisbane, ce qui fait craindre une opération de la hanche

Murray se retire des Internationaux de Brisbane

De nouveaux problèmes de blessure pour Djokovic

L'Open d'Australie commence le 15 janvier

L'ancien numéro un mondial Andy Murray, qui n'a pas joué depuis juillet en raison d'une blessure, s'est retiré des Internationaux de Brisbane cette semaine en raison de problèmes à long terme avec sa hanche droite et a déclaré qu'il pourrait avoir besoin d'une intervention chirurgicale.

L'Open d'Australie débutant le 15 janvier, le retrait du Britannique de Brisbane fait planer des doutes sur la participation du joueur de 30 ans au premier grand tournoi de l'année, un tournoi qu'il a terminé vice-champion à cinq reprises.

Dans un long message publié sur sa page Instagram, Murray a indiqué qu'il resterait en Australie au cours des prochains jours et qu'il déciderait au cours du week-end s'il reste en Australie ou s'il retourne en Grande-Bretagne.

"A court terme, je vais rester en Australie pendant les deux prochains jours pour voir si ma hanche se calme un peu et je déciderai d'ici le week-end si je reste ici ou si je m'envole vers la maison pour évaluer ce que je fais ensuite", a-t-il déclaré.

Novak Djokovic, vainqueur de 12 tournois du Grand Chelem, a également été absent de la seconde moitié du circuit l'année dernière et a également retardé son retour, déclarant la semaine dernière qu'il avait "commencé à ressentir une douleur" au coude droit.

Par ailleurs, le numéro un mondial Rafael Nadal a annoncé qu'il ferait son retour dans le sport, après s'être retiré des finales du World Tour de novembre en raison d'une blessure au genou, lors d'un tournoi d'exhibition à Melbourne la semaine prochaine.

L'Espagnol s'est retiré des Internationaux de Brisbane la semaine dernière, déclarant qu'il n'était "pas encore prêt après la longue saison de l'année dernière", mais a déclaré qu'il avait l'intention de participer à l'Open d'Australie.

Stan Wawrinka (genou), Milos Raonic (poignet), Kei Nishikori (poignet) sont d'autres grands noms qui tentent de surmonter leurs problèmes de blessure avant le début de l'Open d'Australie.

Une période difficile pour Murray

Murray, qui occupe actuellement le 16e rang mondial, a tenté un retour à l'US Open en août, mais il s'est retiré deux jours avant le début du tournoi et ses seules apparitions sur le court depuis ont été des exhibitions.

"Je traverse évidemment une période très difficile avec ma hanche depuis longtemps et j'ai demandé conseil à un certain nombre de spécialistes de la hanche", a-t-il ajouté sur Instagram.

"On m'a recommandé de traiter ma hanche de manière conservatrice depuis l'US Open et j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé du point de vue de la rééducation et j'ai travaillé extrêmement dur pour essayer de revenir sur le court en compétition.

"J'ai joué des sets d'entraînement ici à Brisbane avec des joueurs de haut niveau, malheureusement cela n'a pas encore fonctionné pour me permettre d'atteindre le niveau que j'aimerais, donc je dois réévaluer mes options. Il est évident que la poursuite de la rééducation est une option et que je dois donner plus de temps à ma hanche pour se rétablir.

"La chirurgie est également une option, mais les chances de réussite ne sont pas aussi élevées que je le souhaiterais, ce qui en fait une option secondaire, que j'espérais éviter. Cependant, c'est quelque chose que je devrai peut-être envisager, mais espérons que ce ne sera pas le cas.

Muguruza se retire, Serena revient

Dans le tableau féminin de Brisbane, la championne de Wimbledon Garbine Muguruza a été contrainte à l'abandon après s'être effondrée pendant son match contre la Serbe Aleksandraw Krunic, victime d'une crampe sévère.

Mais 2018 marquera le retour de Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, qui a fait son retour sur le court lors du Mubadala World Tennis Championship à Abu Dhabi le week-end dernier, moins de quatre mois après être devenue maman.

"C'est vraiment bien d'être de retour sur le court. C'est la première fois que je joue à Abou Dhabi... les premiers matches sont toujours incroyablement difficiles, mais c'était génial et je suis contente de pouvoir le faire ici", a déclaré Williams après sa défaite 6-2 3-6 10-5 contre Jelena Ostapenko.

Williams, qui occupe actuellement le 22e rang mondial, s'est engagée à défendre sa couronne à l'Open d'Australie.

Un 24e titre du Grand Chelem permettrait à Williams d'égaler l'Australienne Margaret Court pour le record de tous les Grands Chelems, hommes et femmes confondus.

