Faits marquants de l'histoire

Andy Murray se fait opérer de la hanche et vise le retour à Wimbledon

Murray n'a pas joué depuis l'été dernier

L'Écossais s'est retiré de l'Open d'Australie

L'ancien numéro un mondial a remporté trois tournois du Grand Chelem.

Le Britannique, âgé de 30 ans, s'est dit optimiste quant à son avenir et espère jouer à Wimbledon en juillet, après l'opération de sa hanche droite par le Dr John O'Donnell, l'un des plus grands chirurgiens de la hanche au monde.

"Aujourd'hui, j'ai subi avec succès une opération de la hanche droite à l'hôpital St Vincent de Melbourne", a déclaré le triple champion du Grand Chelem sur sa page Facebook .

"J'ai hâte de reprendre la compétition pendant la saison sur gazon. Merci à tous pour les vœux et le soutien que vous m'avez apportés ces derniers jours. Je reviendrai de tout cela".

Murray, aujourd'hui 19e mondial, n'a pas joué en compétition depuis juillet 2017. L'Écossais a tenté un retour à l'US Open en août, mais s'est retiré deux jours avant le début du tournoi et, la semaine dernière, il s'est retiré de l'Open d'Australie, qui commence le 15 janvier.

Le double champion de Wimbledon a écrit sur Instagram la semaine dernière que la chirurgie était son "option secondaire" car "les chances de réussite ne sont pas aussi élevées que je le souhaiterais."

Sa réticence à se faire opérer était compréhensible. Les joueurs qui ont été opérés de la hanche dans le passé, comme les anciens numéros 1 mondiaux Gustavo Kuerten et Lleyton Hewitt, ont eu du mal à retrouver leur forme d'antan.

Hewitt, double champion du Grand Chelem, n'a pas réussi à atteindre les derniers stades du Grand Chelem après avoir été opéré en 2008, tandis que Kuerten a atteint le troisième tour de l'Open d'Australie après avoir subi l'opération en 2002.

Mais Murray, s'adressant depuis son lit d'hôpital à des journalistes de tennis britanniques, a déclaré qu'il n'avait "pas fini de jouer au tennis".

"Je vais reprendre la compétition au plus haut niveau", a-t-il ajouté, révélant qu'il était en contact avec O'Donnell depuis 2008, lorsque sa hanche a commencé à le gêner.

"Je suis très optimiste pour l'avenir - le chirurgien est très satisfait de la façon dont cela s'est passé.

Le Britannique a déclaré qu'il devrait être suffisamment en forme pour rentrer en Grande-Bretagne d'ici une quinzaine de jours et qu'il a reçu un délai de 14 semaines pour son retour.

"Mon objectif est de revenir jouer à la fin de la saison sur gazon, voire avant. Je vais prendre mon temps pour m'assurer que la rééducation se fasse correctement et que l'opération soit aussi réussie que possible."

A Wimbledon cette année, Murray aura été mis à l'écart pendant près d'un an, ayant joué pour la dernière fois le 12 juillet 2017, lorsqu'il a été éliminé de Wimbledon en quarts de finale par Sam Querrey.

Le père de deux enfants a déclaré aux journalistes que le désir de voir sa fille aînée, qui aura deux ans le mois prochain, le regarder jouer était sa motivation pour revenir au sommet de son sport.

"L'une des choses que j'aimerais faire, c'est jouer jusqu'à ce que ma fille aînée puisse me regarder et comprendre un peu ce que j'ai fait pour gagner ma vie", a-t-il déclaré, selon The Independent.

"C'est quelque chose que je voulais vraiment faire. C'est l'une des choses qui m'ont motivé à continuer à jouer".

