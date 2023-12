Andy Murray se dit "sans douleur" après son opération de la hanche

Le triple vainqueur du grand chelem avait laissé entendre qu'il prendrait sa retraite avant d'être éliminé de l'Open d'Australie au premier tour en janvier, alors qu'il luttait contre des douleurs persistantes dues à un problème de hanche de longue date.

"Je veux continuer à jouer", a déclaré Murray aux journalistes du Queen's Club lors d'une apparition visant à confirmer officiellement un contrat d'endossement avec la marque de sport Castore, basée à Liverpool. "Je l'ai dit en Australie. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est possible.

Il a ajouté que "je suis beaucoup plus heureux que je ne l'étais certainement deux mois avant l'opération", en référence à l'opération de resurfaçage de la hanche qu'il a subie en janvier. "Je n'ai plus de douleur à la hanche. Je n'ai plus de douleur à la hanche, alors que j'en ai eu pendant longtemps.

"La rééducation est lente, elle se passe plutôt bien et je dois attendre de voir comment les choses évoluent. Si c'est possible, j'aimerais certainement reprendre la compétition.

Le bonheur

Le joueur de double Bob Bryan est l'un des joueurs qui a repris la compétition après avoir subi une opération de resurfaçage de la hanche.

S'adressant à CNN, Murray a expliqué qu'il n'avait rien à prouver, mais qu'il voulait prolonger sa carrière pour son propre plaisir. "Je veux essayer et voir si c'est quelque chose que je suis capable de faire", a-t-il déclaré. Je veux essayer de voir si je suis capable de le faire", a-t-il déclaré, "cela m'apporte du bonheur et j'aime beaucoup cela".

"Si j'en suis capable, j'essaierai. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit ou d'essayer d'obtenir un certain résultat ou d'essayer de gagner Wimbledon à nouveau. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de faire quelque chose que j'aime et de ne pas souffrir pendant que je le fais".

Il a ajouté qu'en plus de la douleur constante causée par sa hanche, il avait mené une bataille mentale permanente en essayant de garder le problème loin des yeux du public.

"Ce qui a été difficile pour moi, c'est qu'en tant qu'athlète, lorsque vous avez un problème, vous essayez toujours de le cacher à vos concurrents et vous essayez d'être optimiste et de dire aux gens que tout va bien", a-t-il déclaré.

"Cela fait partie de ce que nous faisons en tant qu'athlètes et en tant que compétiteurs - nous n'allons pas dire à notre concurrent le plus proche lorsqu'il nous demande comment se sent notre hanche. Vous n'allez pas dire : 'C'est absolument terrible, je peux à peine bouger, et ces coups me font mal'.

"Cette conférence de presse était la première fois que je disais à tous ceux qui me le demandaient depuis longtemps que cela avait été vraiment très dur, que je luttais et que cela s'était transformé en quelque chose.

S'il parvient à se rétablir, ce qui semblait peu probable lorsqu'il s'est exprimé en larmes à Melbourne avant sa défaite au premier tour, il deviendrait le premier joueur professionnel de simple à jouer avec une hanche en métal.

Murray a été battu en cinq sets par Roberto Bautista Agut à Melbourne Park avant de recevoir une ovation du public.

