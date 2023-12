Andy Murray perd l'Open d'Australie face à Roberto Bautista Agut

Le triple vainqueur du Grand Chelem a annoncé vendredi qu'il arrêterait le sport cette année en raison de la douleur qu'il ressent.

Mais après sa défaite au premier tour, Murray, qui a dégringolé au 229e rang mondial après 18 mois marqués par les blessures, a ouvert la porte à un éventuel retour en Australie en déclarant qu'il ferait "tout ce qui est possible" pour rejouer dans un tournoi qu'il n'a jamais gagné.

Murray semblait parti pour une sortie brutale lundi lorsqu'il s'est retrouvé mené deux sets à zéro par l'Espagnol, mais le joueur de 31 ans a défié la douleur et réveillé le public de Melbourne avec une remontée extraordinaire pour amener le match à un cinquième set décisif avant de subir une défaite héroïque 6-4 6-4 6-7 (5-7) 6-7 (4-7) 6-2.

L'Écossais s'est battu dans les troisième et quatrième manches et Bautista Agut a réussi à faire le break deux fois dans le dernier set pour remporter la première victoire de sa carrière face à Murray. En effet, l'Espagnol n'avait jamais gagné un set contre l'ancien numéro 1 mondial.

Les adieux épiques d'Andy Murray à l'Open d'Australie

Ce n'est pas encore fini ?

Murray, souffrant, a déclaré vendredi qu'il voulait faire ses adieux en juillet à Wimbledon, où il est entré dans l'histoire en 2013 en mettant fin à 77 ans de disette chez les hommes en Grande-Bretagne.

Cependant, lors d'un entretien avec Mark Petchey - l'un de ses premiers entraîneurs - après le marathon de lundi, Murray n'a pas exclu de jouer à nouveau à l'Open d'Australie , mais lors de la conférence de presse d'après-match, il a expliqué qu'il avait deux options.

Pour que Murray revienne à Melbourne, il faudrait qu'il subisse une nouvelle opération majeure à la hanche droite et, même dans ce cas, il n'y aurait aucune garantie qu'il soit capable de concourir au niveau auquel il est habitué depuis une dizaine d'années. Il a déclaré qu'il prendrait une décision "probablement au cours de la semaine prochaine".

"L'une d'entre elles consiste à prendre quatre mois et demi de repos, puis à reprendre des forces et à jouer à Wimbledon. "Je veux dire que j'ai vraiment du mal. Je ne peux pas marcher correctement pour l'instant".

Il poursuit : "Après une telle opération, il n'y a absolument aucune garantie que je puisse rejouer. J'en suis parfaitement conscient. C'est une opération très lourde.

"Mais il y a une possibilité, parce que des gars l'ont déjà fait. Bob Bryan le fait en ce moment même", a-t-il ajouté en faisant référence au légendaire spécialiste du double. "D'autres athlètes ont tenté l'expérience. Mais, comme je l'ai dit, il n'y a aucune garantie. C'est en quelque sorte la décision que je dois prendre, la possibilité de ne plus jouer un seul match en subissant l'opération".

"Si je me fais opérer et que je ne me remets pas bien de l'opération, je ne jouerai plus jamais. J'en suis conscient. C'est la décision que je dois prendre.

"La qualité de vie s'en trouvera améliorée, je souffrirai moins en faisant des choses normales comme marcher, mettre ses chaussures et ses chaussettes.

"Si aujourd'hui [lundi] était mon dernier match, c'était une excellente façon de finir. C'est quelque chose que je prendrai probablement en considération.

"L'ambiance était incroyable. J'ai littéralement donné tout ce que j'avais sur le terrain, je me suis battu du mieux que j'ai pu et j'ai fait beaucoup mieux que ce que j'aurais dû faire compte tenu de la quantité d'entraînement que j'ai pu faire. Je serais d'accord pour que ce soit mon dernier match".

Si le quintuple finaliste du tournoi revient à Melbourne, un hommage vidéo réunissant ses collègues du "Big Four", Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, ainsi que d'anciennes numéros 1 mondiales comme Caroline Wozniacki et Karolina Pliskova, s'avérerait un peu prématuré. Seul l'avenir nous le dira.

"Vous avez rendu l'Écosse fière, vous avez rendu la Grande-Bretagne fière, vous êtes un Sir. Qui peut dire cela ? a déclaré Federer lors de l'hommage, faisant référence au fait que Murray avait été fait chevalier en 2016.

Djokovic, battu par Murray en finale de Wimbledon en 2013, a ajouté : "Merci toujours d'avoir laissé ton cœur et jusqu'à la dernière goutte d'énergie sur le court".

Des soucis précoces pour Murray

Peu de gens auraient pu prévoir que cette rencontre du premier tour se prolongerait pendant quatre heures et neuf minutes lorsque Bautista Agut a pris une avance de deux sets dans un bras de fer que Murray a qualifié d'"incroyable".

Physiquement, les premiers signes d'amélioration de sa condition face à Bautista Agut sont apparus.

Bautista Agut a toutefois battu son ami d'enfance et numéro un mondial, Djokovic, avant de remporter son neuvième titre ce mois-ci à Doha.

Dans un premier set très disputé où l'Écossais a eu du mal avec son pourcentage de premier service, Bautista Agut a fait le break à 5-4 après avoir sauvé une balle de break dans le jeu précédent.

La deuxième manche s'est terminée sur le même score, Murray commençant à éprouver des difficultés. Il ne parvenait pas à décoller sur ses coups de fond de court, ce qui se traduisait par une avalanche d'erreurs au filet.

Murray, cependant, avait de quoi se réjouir - tout comme l'écrasante majorité des fans qui le soutenaient sur la Melbourne Arena - lorsqu'il montrait sa grande couverture en décochant un revers gagnant sur un revers angulaire de Bautista Agut pour faire le break à 2-2 dans le troisième set.

C'est un point clé qui a fait basculer l'affaire.

Le Britannique a explosé, et le public - qui comprenait la mère de l'Écossais, Judy, et son frère Jamie - l'a ovationné. Le second souffle de Murray a donné de l'énergie à tout le monde dans cette journée étouffante.

Murray a levé le poing en sauvant une occasion de break à 4-4 avec un revers sur la ligne et s'est même procuré une balle de set à 5-4. Après une erreur de coup droit à la suite d'un long échange, le public a grogné, mais il a fait le travail dans le jeu décisif, aidé considérablement par son service.

Bien que son pourcentage de premier service ait fluctué, Murray a réussi 19 aces au cours du match.

Dans le quatrième set, la remontée de Murray s'est poursuivie. À 5-4, Bautista Agut était à un jeu de passer au deuxième tour, mais un hold to love du double champion de Wimbledon a égalisé les choses et un jeu décisif a été nécessaire pour décider de l'issue du match.

Un cinquième forcé

Murray prend une avance de 4-1 et tient bon, rugissant bruyamment lorsqu'il sort vainqueur d'un nouveau jeu décisif. Mais il a faibli dans le cinquième et, bien qu'il ait sauvé une balle de match, il était clairement en difficulté après avoir tant donné pour égaliser le match.

A 1-5, il a salué le public et a semblé au bord des larmes pendant qu'il servait.

Il a ensuite temporairement prolongé l'affrontement en sauvant une balle de match d'une volée courte dans un grand rallye pour se maintenir en vie et faire vibrer le public.

Mais sur sa deuxième balle de match, Bautista Agut a expédié un coup droit le long de la ligne, ce qui l'a obligé à commettre une erreur.

"Bautista Agut, qui compte désormais 3 victoires et 20 défaites contre le "Big Four", a déclaré : "Andy mérite l'atmosphère qui règne ici et le fait qu'il n'y ait pas d'autres joueurs que lui dans cette salle.

"Andy mérite l'atmosphère qui règne ici et tous les gens qui sont venus le voir", a ajouté le joueur de 30 ans, qui retrouvera la plupart des spectateurs au deuxième tour, puisqu'il affrontera l'Australien John Millman.

"Je tiens à le féliciter pour tout ce qu'il a fait pour le tennis.

Murray n'a peut-être pas fini de faire parler de lui, mais si c'est la fin, c'est une conclusion appropriée à sa carrière historique et pleine de rebondissements.

