Andy Murray : Le grand sportif qui est devenu un champion féministe

À quatre mois de son 32e anniversaire, l'Écossais, sans doute le plus grand sportif britannique, a admis en pleurant que la douleur incessante et sourde de sa hanche, qui fait que même enfiler ses chaussettes devient un supplice, mettra fin prématurément à ses jours de joueur. Le match du premier tour de l'Open d'Australie contre l'Espagnol Roberto Bautista Agut, lundi, pourrait être son dernier.

"La douleur est trop forte", a déclaré le Britannique, qui a chuté au 230e rang mondial, lors d'une conférence de presse émouvante à Melbourne vendredi.

Il a dû quitter la salle pour se calmer avant de revenir et d'admettre qu'il luttait depuis "longtemps". Le joueur de 31 ans n'était apparemment pas le seul à pleurer dans la salle. Certains journalistes ont également versé une larme salée, car ils avaient devant eux un homme qui avait atteint la grandeur, mais qui n'avait pas changé en tant que personne depuis qu'il était apparu pour la première fois sur le circuit masculin en tant qu'adolescent dégingandé, doué et hirsute.

Téméraire, honnête, assidu, honnête - autant d'adjectifs utilisés ces dernières heures pour décrire ce père de deux enfants.

Le plus grand impact reste à venir

Il peut se targuer d'une carrière remarquable : trois titres du Grand Chelem, premier Britannique à remporter Wimbledon depuis 77 ans, anobli par la reine Élisabeth II en 2016, 45 titres, deux médailles d'or olympiques, plus de 61 millions de dollars de gains, vainqueur de la Coupe Davis. Un champion incontestable sur le court, mais peut-être plus grand encore en dehors.

Car on se souviendra aussi de Murray comme de la seule voix masculine qui a défendu l'égalité dans un sport où les querelles sur le sexisme sont presque aussi fréquentes que les départs de l'administration Trump.

"Votre plus grand impact sur le monde est peut-être encore à venir", a tweeté la grande dame du tennis Billie Jean King à l'adresse de l'Écossais. "Votre voix pour l'égalité inspirera les générations futures".

Pour envisager l'influence que Murray pourrait exercer une fois la douleur apaisée, il faut revenir sur ce que l'ancien numéro un mondial a dit et fait lorsqu'il était au sommet de la montagne du tennis, à l'époque de l'âge d'or du jeu masculin.

Au début de l'année 2012, le Britannique est devenu le premier joueur à employer un ancien joueur de tennis comme entraîneur, en ajoutant Ivan Lendl à son équipe. D'autres ont suivi : Novak Djokovic a fait appel à Boris Becker, puis à Andre Agassi ; Roger Federer a sollicité Stefan Edberg.

Après avoir inauguré l'ère du super-entraîneur, Murray s'est tourné vers l'ancienne numéro un française Amélie Mauresmo, devenant ainsi le premier joueur de tennis de haut niveau à engager une femme comme entraîneur.

L'embauche de Mauresmo n'a pas lancé une tendance, mais elle a éclairé la joueuse. L'attention portée à l'ancienne championne de Wimbledon au cours de leur partenariat de deux ans l'a surpris. Cela m'a ouvert l'esprit", a-t-il déclaré.

"Elle était critiquée à chaque fois que je perdais, ce que mes anciens entraîneurs n'ont jamais connu", a déclaré Murray à propos de sa collaboration avec Mauresmo, deux fois championne du Grand Chelem.

Dans une autre interview, il a fait remarquer : "La quantité de critiques qu'elle a reçues par rapport à tous les autres entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé n'est pas du tout comparable. Cela a certainement mis en lumière certaines choses auxquelles je n'avais pas beaucoup réfléchi".

Lutter pour l'égalité dans tous les sports

Conscient du caractère insidieux de la misogynie, Murray s'est mis à parler, à critiquer et à réclamer l'égalité. Il a écrit un essai pour la BBC sur l'importance de l'égalité des sexes dans tous les sports. Il est devenu féministe.

Le fait qu'il ait été le seul joueur masculin de haut niveau prêt à prendre part à la discussion, qu'il ait fallu qu'un homme célèbre mette en lumière les préjugés pour que le message devienne plus fort, souligne tout ce qu'il reste à faire dans le sport, et dans la société, avant que l'égalité ne soit atteinte.

Murray a répondu "un peu" lorsqu'on lui a demandé, lors d'une interview l'année dernière, s'il avait l'impression d'être le seul joueur masculin à défendre les femmes.

King, qui a été à l'avant-garde de la liberté et de l'égalité, a déclaré un jour à propos du leader du tennis en matière d'égalité des droits : "Andy a été formidable, et sans même s'en rendre compte, probablement.

En 2016, Murray a critiqué Novak Djokovic, qu'il connaît depuis l'âge de 11 ans, après que le Serbe a soutenu que les joueurs masculins méritaient plus de prix que les femmes parce qu'ils attiraient plus de spectateurs et généraient plus de revenus.

Djokovic s'est depuis excusé, mais Murray a tout de même passé la tête par-dessus le parapet en déclarant que les opinions du quatorzième champion du Grand Chelem "ne tiennent pas la route".

"Le tennis masculin a eu de la chance ces neuf ou dix dernières années avec les joueurs qu'il a eus. C'est formidable, mais c'est tout le tennis qui devrait en profiter, pas seulement le tennis masculin", a-t-il déclaré.

Quelques mois plus tard, aux Jeux olympiques de Rio, Murray, tout sourire, a corrigé John Inverdale, de la BBC, lorsque le présentateur l'a félicité d'être la première personne à remporter deux médailles d'or au tennis. Il était en fait le premier homme à remporter deux médailles d'or consécutives en simple.

"Vous êtes la première personne à avoir remporté deux médailles d'or olympiques en tennis, c'est un exploit extraordinaire, n'est-ce pas ? a demandé Inverdale, ce à quoi Murray a répondu : "Je pense que Venus et Serena ont déjà gagné l'or : Murray a répondu : "Je pense que Venus et Serena en ont gagné environ quatre chacune..."

L'année dernière, après sa défaite contre Sam Querrey à Wimbledon, il s'est à nouveau montré direct avec les médias. Lorsqu'un journaliste a décrit Querrey comme le premier joueur américain à atteindre la demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis 2009, Murray a rapidement répliqué : "Joueur masculin" : "Un joueur masculin". Serena Williams et Sloane Stevens avaient, bien sûr, remporté des titres majeurs dans ce laps de temps.

Murray ne s'est pas non plus contenté de rester dans les limites du tennis. En réponse à Ada Hegerberg, invitée à twerker sur scène après être devenue la première femme à remporter le Ballon d'Or de football, l'Écossais a posté sur Instagram : "Un autre exemple de sexisme ridicule" : "Un autre exemple du sexisme ridicule qui existe encore dans le sport. Pourquoi les femmes doivent-elles encore supporter ce genre de choses ? J'ai été impliqué dans le sport toute ma vie et le niveau de sexisme est irréel."

Il s'est exprimé sur l'égalité salariale, sur le fait d'avoir grandi entouré de femmes - sa mère, Judy, entraîneuse de tennis, est la personne qui l'a guidé sur le chemin de la gloire - et sur le féminisme.

"Suis-je devenu féministe ? Eh bien, si être féministe consiste à se battre pour qu'une femme soit traitée comme un homme, alors, oui, je suppose que je le suis", a écrit Murray sur son site web en 2015.

Murray restera dans les mémoires comme un champion brillant, un sportif exceptionnel qui a réalisé son potentiel, mais il laisse aussi derrière lui un héritage de défenseur de la cause des femmes. Lorsque ses pairs sont restés silencieux, Murray s'est placé en première ligne dans la lutte contre le sexisme dans le sport.

Source: edition.cnn.com