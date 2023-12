Andy Murray dit avoir "perdu le respect" de Stefanos Tsitsipas après sa défaite à l'US Open

Les deux joueurs se sont affrontés pendant plus de quatre heures et demie dans un match à suspense en cinq sets, Tsitsipas l'emportant finalement 2-6 7-6 3-6 6-3 6-4 pour se qualifier pour le deuxième tour à Flushing Meadows.

Cependant, Murray a été déçu par le temps que son adversaire a passé en dehors du court ; Tsitsipas a pris deux pauses toilettes de plus de sept minutes et a également bénéficié d'un temps d'arrêt pour raisons médicales.

"C'est décevant parce que j'ai l'impression que cela a influencé le résultat du match", a déclaré Murray après le match. "Je ne dis pas que j'ai nécessairement gagné ce match, mais cela a eu une influence sur ce qui s'est passé après ces pauses.

"Je l'apprécie beaucoup. Je pense que c'est un joueur brillant. Je pense qu'il est excellent pour le jeu, mais je n'ai pas de temps pour ce genre de choses et j'ai perdu tout respect pour lui".

Tsitsipas, qui n'a enfreint aucune règle, a fait de longues pauses toilettes à la fin des deuxième et quatrième sets et a bénéficié d'un temps mort médical pour une blessure apparente au pied avant le quatrième set.

On a pu entendre Murray se plaindre à l'arbitre de chaise Nico Helwerth et au superviseur de match de l'US Open Gerry Armstrong du temps que Tsitsipas prenait.

L'Écossais a déclaré qu'il avait dit à son équipe avant le match de "s'attendre" à cela de la part de son adversaire "si les choses n'allaient pas dans son sens" et a révélé qu'il y avait eu des discussions sur la modification des règles pour empêcher ces longs arrêts de jeu de se produire.

"En fin de compte, ils [les officiels] ne peuvent rien faire parce que les règles sont là", a déclaré Murray. "Mais je siège au conseil des joueurs et nous en parlons tout le temps, de changer ces règles, d'essayer de rendre les règles moins faciles à exploiter, je suppose.

"Certaines suggestions sont que si vous prenez un temps mort médical ou une pause avant, disons, mon service, vous perdez le match. Je commence le set avec un amour d'avance. C'est une chose qui a été discutée. Il y en a d'autres, comme deux pauses de cinq minutes pendant le match ou quelque chose comme ça, et c'est tout. Il y a différentes suggestions qui ont été faites.

"C'est ce que je ressens, mais si tout le monde pense que c'est tout à fait normal et qu'il n'y a pas de problème, alors c'est peut-être moi qui suis déraisonnable, mais je pense que c'est absurde - et il le sait aussi".

Murray était manifestement toujours enjoué malgré la défaite, et a tweeté : "Fait du jour. Il faut deux fois plus de temps à Stefanos Tsitipas pour aller aux toilettes qu'à Jeff Bazos pour aller dans l'espace. Intéressant".

Après le match, Tsitsipas a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il n'avait aucune rancune envers Murray.

"S'il a quelque chose à me dire, nous devrions parler tous les deux pour comprendre ce qui s'est passé", a-t-il déclaré aux journalistes. "Je ne pense pas avoir enfreint de règles. J'ai respecté les règles, la façon dont les choses se passent. Oui, c'est certainement quelque chose dont nous devrions parler tous les deux pour nous en assurer.

"Je ne sais pas ce que ressent mon adversaire quand je suis sur le terrain. Ce n'est pas vraiment ma priorité. Tant que je respecte les règles et que je m'en tiens à ce que l'ATP considère comme juste, le reste va bien. Je n'ai rien contre lui. Absolument rien."

Tsitsipas, qui court après son premier titre du Grand Chelem, a ensuite expliqué pourquoi il prenait autant de temps pour aller aux toilettes.

"Je pense qu'il est clair que j'ai pris mes vêtements avec moi quand j'ai quitté le court", a-t-il déclaré. "C'est le temps qu'il me faut pour me changer et revenir à pied sur le terrain, ce qui prend un peu de temps.

"Je ne sais pas quelle est la règle en la matière, s'il y en a une. Mais, pour autant que je sache, vous êtes autorisé à faire deux pauses toilettes pour vous changer dans une manche de cinq sets et une dans une manche de trois sets.

"J'ai respecté cette règle tout au long de ma carrière. Je n'ai jamais enfreint aucune règle, donc je ne vois pas pourquoi cela poserait un problème".

Par ailleurs, Naomi Osaka, championne en titre du simple dames, a facilement franchi le premier tour en s'imposant en deux sets face à Marie Bouzkova.

Pour sa première participation à un tournoi du Grand Chelem depuis son forfait à Roland-Garros en juin dernier, Osaka a été bousculée dans le premier set par son adversaire tchèque, avant de conclure confortablement le match 6-4 6-1 et de se qualifier pour le deuxième tour.

