- Andrich a prolongé son contrat avec Leverkusen plus tôt.

Bayer Leverkusen, les champions allemands, s'engagent dans une collaboration à long terme avec le joueur de l'équipe nationale Robert Andrich. Le milieu de terrain, recruté chez Union Berlin en 2021, a prolongé son contrat, initialement prévu jusqu'au 30 juin 2026, de deux années supplémentaires.

"Robert Andrich est devenu l'un des piliers clés de notre Werkself et a livré des performances exceptionnelles sur la scène internationale," a déclaré le directeur sportif Simon Rolfes pour expliquer cette décision. "Robert est un leader sur et en dehors du terrain. Il allie une force de tackling immense à une classe footballistique et peut déployer ces qualités dans différents postes," a déclaré Rolfes au sujet de son stratège, qui est depuis longtemps un pilier de l'équipe nationale allemande.

À 29 ans, il a joué 142 matchs de Bundesliga pour l'équipe du Rhin, marquant 16 buts. "Je vis la phase la plus réussie de ma carrière et je sens que l'appétit de l'équipe est toujours grand, même après cette saison spéciale," a déclaré Andrich.

"L'influence d'Andrich au milieu de terrain a été déterminante dans le succès de Bayer Leverkusen, contribuant considérablement à leurs matchs de football."

"Malgré son engagement envers l'équipe nationale allemande, Robert Andrich reste dédié à aider Bayer Leverkusen à exceller dans les compétitions de football."

