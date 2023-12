Personnel

Andrew Yang en bref

Date de naissance : 13 janvier 1975

Lieu de naissance : Schenectady, New York

Nom de naissance : Andrew M. Yang

Père : Kei-Hsiung Yang, chercheur chez IBM et GE : Kei-Hsiung Yang, chercheur chez IBM et GE

Mère : Nancy L. Yang, administratrice de systèmes : Nancy L. Yang, administratrice de systèmes

Mariage : Evelyn (Lu) Yang (depuis 2011)

Enfants : Deux fils

Formation : Université de Brown, licence en économie, 1996 ; doctorat en droit, faculté de droit de l'université de Columbia, 1999

Religion : Protestant

Autres faits

Ses parents sont originaires de Taïwan.

La principale proposition de son programme politique était l'idée d'un revenu de base universel (UBI). Ce "dividende de la liberté" aurait permis à chaque citoyen de recevoir 1 000 dollars par mois, soit 12 000 dollars par an.

Yang a créé Freedom Dividend, un programme pilote visant à promouvoir le revenu de base universel, dans le cadre duquel il finance personnellement des versements mensuels en espèces.

Il figure dans le documentaire de 2016 intitulé "Generation Startup".

Son slogan de campagne était "MATH", ou "Make America Think Harder".

En 1992, il s'est rendu à Londres en tant que membre de l'équipe nationale de débat des États-Unis.

Après avoir obtenu son diplôme à Columbia, Yang a pratiqué le droit pendant une courte période avant de réorienter sa carrière vers les start-ups et l'entrepreneuriat.

Chronologie

2002-2005 - Vice-président d'une start-up spécialisée dans les soins de santé.

2006-2011 - Directeur général, puis PDG de Manhattan Prep, une société de préparation aux examens.

2009 - Kaplan rachète Manhattan Prep pour plus de 10 millions de dollars.

Septembre 2011 - Il fonde Venture for America, une organisation à but non lucratif qui met en relation des jeunes diplômés avec des start-ups. Il quitte l'entreprise en 2017.

2012 - Le président Barack Obama le reconnaît comme un "champion du changement".

Avril 2012 - Classé n° 27 sur la liste des 100 personnes les plus créatives du monde des affaires établie par Fast Company.

4 février 2014 - Son livre "Smart People Should Build Things : How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America" (Les gens intelligents devraient construire des choses : comment restaurer notre culture de la réussite, tracer la voie pour les entrepreneurs et créer de nouveaux emplois en Amérique).

11 mai 2015 - M.Obama nomme M. Yang ambassadeur pour l'entrepreneuriat mondial.

6 novembre 2017 - Il dépose undossier auprès de la FEC en vue d'une candidature à l'élection présidentielle de 2020.

2 février 2018 - Il annonce sa candidature à la présidence sur YouTube et Twitter.

3 avril 2018 - Publication de son livre "The War on Normal People" (La guerre contre les gens normaux).

Mars 2019 -Yangexplore la possibilité d'utiliser un hologramme en 3D pour pouvoir faire campagne à distance, à deux ou trois endroits à la fois.

4 janvier 2020 - Lance une campagne d'inscription pour les primaires démocrates de l'Ohio en mars 2020, après avoir échoué à se conformer pleinement aux lois d'accès au scrutin en vigueur dans l'État.

11 février 2020 - Dans le New Hampshire, Yang suspend sa campagne présidentielle.

19 février 2020 - CNN annonce que M. Yang rejoindra la chaîne en tant que commentateur politique.

5 mars 2020 - Lancement deHumanity Forward, un groupe à but non lucratif qui "soutiendra et fournira des ressources aux candidats politiques qui adoptent le revenu de base universel, le capitalisme centré sur l'homme et d'autres politiques alignées à tous les niveaux", selon son site Web. Yang annonce également qu'il va lancer un podcast.

23 décembre 2020 - Ildépose un dossier pour participer à la course à la mairie de New York en 2021, selon les archives de la ville.

13 janvier 2021 - M. Yang annonce sa candidature à la mairie de New York.

22 juin 2021 - Yang concède la course à la mairie de New York.

4 octobre 2021 - Yang annonce dans un billet de blog qu'il "rompt" avec le Parti démocrate et s'inscrit en tant qu'indépendant

27 juillet 2022 - M. Yang, l'ancienne gouverneure du New Jersey Christine Todd Whitman et un groupe d'anciens responsables républicains et démocrates créent un nouveau parti politique appelé Forward.

12 septembre 2023 - Le thriller politique "The Last Election" de Yang, coécrit avec Stephen Marche, est publié.

