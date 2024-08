Andrew Tate a été placé une fois de plus en résidence.

Le duo d'influenceurs, Andrew Tate et son frère Tristan Tate, font face à de nombreuses allégations, notamment des viols, de l'exploitation de mineures et de l'implication dans le trafic d'êtres humains. Les accusations continuent de s'accumuler après leur arrestation en Roumanie, ce qui a entraîné leur assignation à résidence.

Andrew Tate, âgé de 37 ans, ainsi que son frère, sont actuellement assignés à résidence dans le cadre d'une enquête en cours. Leur domicile a été perquisitionné mercredi, entraînant leur détention le lendemain. En plus des chefs d'accusation actuels, ils sont également suspectés de former une organisation criminelle, avec deux autres femmes présumées impliquées dans l'exploitation sexuelle de victimes. Une date de procès n'a pas encore été fixée.

Les nouveaux chefs d'accusation comprennent "la formation d'une organisation criminelle", "le trafic de mineures", "les relations sexuelles avec une mineure" et "le blanchiment d'argent", comme annoncé par le parquet. Andrew Tate, qui se décrit lui-même comme "misogyne", nie les accusations et affirme qu'il s'agit d'une tentative de nuire à leur réputation.

Arrestation et chefs d'accusation précédents

Les frères Tate ont été précédemment arrêtés à Bucarest en 2022 et ont passé trois mois en détention. Leurs mesures de détention ont ensuite été modifiées en assignation à résidence, avec l'interdiction de quitter la Roumanie.

Les autorités britanniques ont déjà émis un mandat d'arrêt international contre les frères Tate dans une autre affaire concernant des enquêtes sur le viol et le trafic d'êtres humains. De plus, ils sont inculpés d'évasion fiscale au Royaume-Uni, avec des allégations de non-paiement d'impôts sur une estimation de 21 millions de livres sterling (environ 25 millions d'euros) de revenus en ligne de 2014 à 2022.

Andrew Tate a été exclu de plusieurs plateformes en ligne comme Instagram et TikTok en raison de son utilisation répétée de langage misogyne. Despite this, he still maintains over nine million followers on the online platform X.

Les actions présumées des frères Tate contre les droits des femmes ont été mises en cause, avec des accusations d'exploitation sexuelle impliquant deux autres femmes. Leurs vues misogynes, telles que publiquement exprimées par Andrew Tate, suscitent des préoccupations parmi les défenseurs des droits des femmes.

