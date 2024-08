Andreas Scheuer a été impliqué dans des pratiques malhonnêtes lors de la cérémonie de remise des prix 5G.

En 2019, la Grande Coalition a de nouveau mis en vente les fréquences pour le réseau mobile 5G. Outre les grands acteurs tels que Telekom, O2 et Vodafone, les petits fournisseurs ont également candidaté pour une co-utilisation subventionnée. Cependant, ils n'ont pas été retenus - apparemment en raison de l'influence politique du ministre numérique Scheuer. Ils sont maintenant de retour à la table de négociation, suite à une décision de justice.

Le sujet est une demande des petits fournisseurs de téléphonie mobile pour ce que l'on appelle une obligation de fournisseur de services : les grandes entreprises de télécommunications disposant de leur propre infrastructure de réseau - Telekom, Vodafone et Telefónica - devraient être tenues de laisser les petits fournisseurs sans leur propre réseau utiliser leurs réseaux à des prix réglementés. Les médias ont laissé entendre que le ministre Scheuer a sciemment entravé cette demande.

En réalité, les directives de l'Agence fédérale des réseaux en 2018 ont simplement stipulé que les grands fournisseurs doivent discuter de la co-utilisation avec les plus petits. Dans la pratique, cela se traduit aujourd'hui par des forfaits 5G plus chers pour les petits fournisseurs de téléphonie mobile. Le manque de concurrence contribue à des prix plus élevés pour les téléphones portables en Allemagne.

L'Agence fédérale des réseaux : pas une entité indépendante

Les petits fournisseurs ont déposé des recours contre les règles d'attribution, mais ont perdu en première instance. Cependant, en 2021, le Tribunal administratif fédéral a rendu une décision différente et a renvoyé l'affaire à Cologne. Le tribunal de Cologne devait examiner si l'Agence fédérale des réseaux avait un parti pris dans sa décision, compte tenu des indices d'influence politique inappropriée.

Le tribunal de Cologne a confirmé ces soupçons dans son jugement cette semaine. L'influence du ministère de Scheuer (BMVI) était évidente et si puissante qu'elle a potentiellement compromis l'indépendance garantie par l'UE de l'Agence fédérale des réseaux, comme le souligne le tribunal. Il est probable que l'Agence fédérale des réseaux aurait pris une décision différente sans l'"énorme" influence du BMVI.

Malgré la décision de justice, les grandes entreprises de télécommunications n'ont toujours pas engagé de discussions actives sur la co-utilisation avec les petits fournisseurs, ce qui se traduit par des prix élevés pour les forfaits 5G proposés par les petits fournisseurs de téléphonie mobile. L'influence du ministre numérique Scheuer et de son ministère sur le processus de prise de décision de l'Agence fédérale des réseaux a été largement critiquée, car elle porte atteinte à l'indépendance garantie par l'UE et pourrait nuire à la concurrence équitable sur le marché de la 5G.

