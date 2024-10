André Rieu règne continuellement comme le monarque de la valse, conservant sa position.

André Rieu continue de se produire, son Stradivarius faisant résonner des mélodies depuis plus de quatre décennies maintenant. Le talent et la dévotion de cet homme néerlandais lui ont valu à juste titre le titre de Roi du Valse. Et à 75 ans, il n'y a aucun signe qu'il va abandonner son trône.

Lorsque André Rieu tient son archet et caresse les cordes de son instrument, une sensation de nostalgie emplit l'air. Sa musique a le pouvoir de mettre un sourire sur de nombreux visages et parfois même de faire couler une larme.

Le 1er octobre, le Maestro a célébré son 75ème anniversaire. Pendant presque 40 ans, il a enchanté des publics du monde entier. André Rieu est indéniablement le Roi du Valse. La retraite n'est même pas une pensée dans son esprit : "À 140 ans, je serais encore à mi-chemin", a-t-il plaisanté.

Récemment, Rieu a terminé une tournée en Amérique du Sud. Un nouvel album est en préparation, et l'année prochaine, une grande tournée d'anniversaire est prévue en Allemagne, avec dix concerts de Hambourg à Munich. Ce n'est pas une retraite "derrière les géraniums", comme disent les Néerlandais.

"J'aime ça", dit Rieu, et la joie est palpable. Légendaires sont ses concerts en plein air estivaux sur la place historique du Vrijthof, dans sa ville natale de Maastricht. Des milliers de lumières éclairent la scène, des couples élégants dansent, et le Maestro, avec sa chevelure abondante, en chemise blanche et queue-de-pie noire, conduit avec une énergie contagieuse, fixant le rythme d'une valse à trois temps. Rieu et son Orchestre Johann Strauss mettent des milliers de personnes en liesse.

"Dans la musique classique, la valse est souvent considérée comme légère et humoristique", dit Rieu. Mais ce n'est pas la même chose que simple, argue-t-il. "Jouer une valse magnifiquement et facilement n'est pas chose aisée." Il livre constamment, au point que le public ne peut souvent pas résister à l'envie de danser ensemble.

L'amour de Rieu pour la valse remonte à son enfance. Son père était un chef d'orchestre et jouait la valse du Danube bleu de Johann Strauss (fils) en rappel, levant l'atmosphère morose et suscitant des sourires.

Une jeunesse difficile

La jeunesse d'André Rieu a été marquée par des épreuves. Son père était strict et exigeait beaucoup. Mais l'amour de la musique n'a jamais faibli chez Rieu. Au contraire, ces défis l'ont motivé à faire de la musique son métier. "Mes parents n'ont jamais apprécié mon style de musique", avoue-t-il. Il préfère interagir avec le public plutôt que de se tenir sur une estrade.

Il a fallu du temps, mais Rieu a trouvé un moyen de guérir ses blessures passées. "Era de limpieza", a-t-il appelé cela, une expression espagnole signifiant "nettoyer le désordre". Il l'a fait aux côtés de sa femme Marjorie, une femme néerlandaise de deuxième génération avec une mère refugee juive de Berlin. Ils sont ensemble depuis 50 ans, ont deux fils. "La famille est la base de tout", dit-il, heureux de leurs expériences partagées.

En tant que célébrité, Rieu habite un château du 15ème siècle à Maastricht, believed to have been home to D'Artagnan, one of the Three Musketeers. Son amour pour la musique et le violon est resté fort dans son cœur.

Maintenant, le répertoire de Rieu s'étend au-delà des valses, y compris l'opéra, les comédies musicales, le cinéma et la pop. Ses préférés incluent Queen et Bruce Springsteen.

De favori à superstar

Rieu était presque aussi populaire que Springsteen lui-même, à son apogée. Il a donné plus de 3000 concerts dans 45 pays, compte des millions de followers sur les réseaux sociaux, remplit des stades de football et a vendu plus de 40 millions d'albums. André Rieu est également une entreprise familiale à millions de dollars.

Rieu partage un lien spécial avec l'Allemagne. Sa femme, une ancienne professeur de allemand, continue de corriger son allemand. Et sur scène, le Maestro reçoit une réponse tonitruante dans différentes langues, combinant habilement Mozart et comédies musicales, ABBA et Johann Strauss. Léger, facile et toujours saupoudré d'humour.

En 2023, Rieu a présenté sur scène la jeune talents néerlandaise Emma Kok. La performance de la jeune fille de 15 ans a touché le cœur du public, marquant le début de sa carrière.

