Andre Onana, gardien de but de l'Ajax, qualifie sa suspension de 12 mois pour dopage d'"excessive et disproportionnée".

Onana a échoué à un contrôle antidopage hors compétition en octobre de l'année dernière après que du furosémide a été trouvé dans ses urines.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, l'international camerounais a qualifié l'interdiction, qui prend effet immédiatement et s'applique aux niveaux national et international, d'"excessive et disproportionnée".

"Je dois dire que je respecte l'Instance d'appel de l'UEFA, mais je ne partage pas sa décision dans ce cas", a déclaré Onana.

"Je la considère comme excessive et disproportionnée et l'UEFA a reconnu qu'il s'agissait d'une erreur involontaire.

Dans sa déclaration, le jeune homme de 24 ans a expliqué qu'il avait confondu le billet contenant du furosémide, qui avait été prescrit à sa compagne, avec de l'aspirine parce que "l'emballage était presque identique".

Le furosémide, un diurétique, est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque et les œdèmes (accumulation de liquide dans le corps).

Il fait partie des diurétiques figurant sur la liste des substances interdites de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Les diurétiques peuvent être utilisés par les athlètes pour excréter de l'eau afin de perdre rapidement du poids et pour masquer la présence d'autres substances interdites.

"Tout le monde sait que je mène une vie très saine, et depuis que j'ai commencé ma carrière sportive, j'ai toujours été fermement opposé à tout recours au dopage et je condamne tout comportement antisportif", a ajouté M. Onana.

"Je tiens à dire que je n'ai pas besoin de recourir au dopage pour poursuivre ma carrière sportive.

L'Ajax a corroboré la version de son joueur, affirmant qu'Onana avait pris le médicament "par erreur".

"Le matin du 30 octobre, Onana ne se sentait pas bien. Il a voulu prendre une pilule pour soulager son malaise", a déclaré le club dans un communiqué.

"Sans le savoir, il a pris du Lasimac, un médicament qui avait été prescrit à sa femme. La confusion d'Onana l'a conduit à prendre par erreur le médicament de sa femme, ce qui a conduit l'UEFA à prendre cette mesure à l'encontre du gardien de but".

Onana a rejoint le club néerlandais en 2015 et faisait partie de l'équipe de l'Ajax qui a remporté le championnat néerlandais en 2019. Il compte 18 sélections avec le Cameroun.

Si l'interdiction est confirmée, il manquera la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui est retardée. Le Cameroun est le pays hôte du tournoi, qui a été réorganisé pour janvier 2022.

Onana et l'Ajax ont déclaré qu'ils feraient appel de la décision auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS).

