série d'investigation intitulée "Tout ce qui count" - André Dietz revient après une absence de quatre ans

André Dietz (49 ans) reprend son rôle devant la caméra de la série RTL "Tout Compte" exactement quatre ans après son dernier jour de tournage en 2020. Le 10 septembre 2024, la chaîne a annoncé son retour, avec pour projet un retour à la télévision juste avant Noël.

Le soap opera a célébré son 18ème anniversaire, et pendant la semaine spéciale, Amrei Haardt (35 ans) est revenue de son congé de maternité. Maintenant, Dietz est de retour en tant que kinésithérapeute Ingo Zadek, un rôle qu'il a joué depuis le début de la série avant sa pause. L'acteur se sent chez lui en retournant sur un terrain familier : "Les premières visites ont été comme un échange scolaire. Vous êtes parti, mais la famille est toujours là", mentionne Dietz dans le communiqué de presse.

Une pause pour passer plus de temps en famille

Dietz a quitté "Tout Compte" de manière volontaire en 2020. "Sans mon départ, notre famille aurait été submergée à la fois par la pandémie de Corona et les problèmes de sommeil importants de ma fille à partir de janvier 2022 jusqu'au printemps 2024", avoue-t-il. Il est reconnaissant pour ce temps passé loin de la série, car il a pu passer beaucoup de temps avec sa femme et ses enfants pendant ces années. Dietz et sa femme auteur Shari se sont mariés en 2011 et ont quatre enfants - trois filles et un fils. Leur fille Mari a une condition rare appelée syndrome d'Angelman, sur laquelle ils ont écrit des livres et ont parlé dans des interviews télévisées. En 2024, le couple est également apparu dans la série VOX "C'est l'Allemagne".

Dietz est actuellement de retour sur le plateau, en train de tourner pour "Tout Compte" à nouveau. Il suggère que Ingo va bientôt faire face à des défis sans précédent : "Ingo sera toujours Ingo. A-t-il mûri depuis ? Je ne suis pas sûr encore, mais il va bientôt faire face à des défis sans précédent." Ingo a porté des bottes de cow-boy pendant 14 ans et a survécu à cinq changements de tendance vestimentaire sans jamais perdre son cœur d'enfant. "Vous pouvez enlever Ingo du pot, mais pas le pot d'

