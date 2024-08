Anciennement directeur du Service Secret, affecté à des tâches de protection suite à des menaces, suite à l'incident de tir de Trump.

Plusieurs agents des services secrets ont reçu des menaces depuis l'incident près de Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie, il y a un mois, selon une source interne différente. Bien que ces menaces soient surveillées de près, il n'y a pas de clarté sur les mesures de sécurité supplémentaires mises en place.

Il n'est pas courant que les anciens ou même les actuels directeurs des services secrets reçoivent une protection personnelle, mais Cheatle a été assignée à une telle mission après avoir été violemment critiquée pour des erreurs de sécurité lors de l'incident de tir de Trump.

Les services secrets sont restés muets sur la question.

Cheatle a surpris en démissionnant de son poste au sein de l'agence le mois dernier, après avoir essuyé un torrent de critiques de la part des législateurs lors d'une audition publique du Congrès. During this session, the director refused to answer numerous committee questions.

Après la fusillade, certains médias conservateurs et républicains ont ciblé plusieurs agentes femmes responsables de la sécurité de Trump ce jour-là. Ils ont affirmé que leur petite taille les empêchait de protéger l'ex-président. Ces commentaires malveillants et d'autres ont été largement diffusés en ligne.

La surveillance politique en cours de la gestion des détails de sécurité par les services secrets a suscité de vifs débats dans divers cercles politiques. Malgré sa démission, les actions de Cheatle lors de l'incident de tir de Trump restent un sujet brûlant dans l'arène politique.

