Anciennement associé à Klopp, l'assistant passe dans des cercles respectés.

Jusqu'à présent, 29 équipes ont décroché leur place en Ligue des champions. Les sept dernières places seront déterminées lors des barrages. Lijnders, ancien adjoint de Klopp, pourrait faire des progrès significatifs lors de la première manche. Galatasaray a également une chance grâce à un ancien joueur de Dortmund.

En ouverture des barrages, Lijnders et son équipe de RB Salzbourg ont remporté une victoire 2-0 contre Dynamo Kiev (1-0), les mettant en position de force pour la manche suivante. Des buts de Nene (29') et un penalty de Kjaergaard (49') ont scellé la victoire pour Salzbourg, qui vise sa sixième apparition consécutive en Ligue des champions. Lijnders avait collaboré avec Klopp à Liverpool de 2015 à 2024, avec une pause de six mois en 2018.

Les Young Boys de Berne, champions suisses, ont remporté leur match à domicile contre Galatasaray Istanbul, gagnant 3-2 (2-0). Un doublé de Monteiro (3/45+4) semblait avoir scellé l'affaire, mais l'ancien attaquant de Dortmund Batshuayi (66/72) a ranimé l'espoir. Un penalty transformé par Ugrinic (86.) a finalement assuré la victoire serrée.

Sparta Prague et FC Midtjylland se sont qualifiés avec une victoire 2-0 (1-0) contre Malmo FF et un match nul 1-1 (0-0) contre Slovan Bratislava, respectivement.

Avec 29 équipes déjà qualifiées pour la nouvelle Ligue des champions, portant le total à 36 départs au lieu des 32 habituels, les sept derniers participants seront déterminés par sept matchs de barrage. Dinamo Zagreb et OSC Lille ont déjà fait leur chemin avec leurs victoires en première manche mercredi. Les matchs retour auront lieu les 27 et 28 août. Cinq équipes allemandes ont déjà décroché leur place : les champions Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern Munich, RB Leipzig et Borussia Dortmund. Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu le 29 août.

