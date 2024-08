Arrestation à Berlin - Ancien terroriste de la RAF au sein de l'ICE?

À la gare de Spandau à Berlin, une personne a été arrêtée provisoirement dans le cadre de la recherche de deux anciens terroristes de la RAF. L'opération de mardi a été menée conjointement avec la police fédérale suite à un tuyau de la population, selon un porte-parole de l'Office de police criminelle de Basse-Saxe (LKA). L'identité de la personne est actuellement en cours d'établissement, sans délai précis communiqué par le porte-parole.

Selon un rapport de Bild, l'informateur aurait reconnu l'homme, qui était allegedly assis dans un train ICE, comme étant Ernst-Volker Staub. Le porte-parole de la LKA n'a confirmé que l'arrestation est liée à la recherche de Burkhard Garweg, 55 ans, et Ernst-Volker Staub, 69 ans.

La direction de la police fédérale à Berlin a déclaré qu'un homme avait été arrêté provisoirement suite à un contrôle de personne mardi vers 21h00. Il est actuellement en détention à Berlin, selon un porte-parole.

En février, le premier terroriste de la RAF, Daniela Klette, a été arrêté. Le parquet de Verden enquête depuis 2015 contre Staub, Klette et Garweg pour tentative de meurtre et tentative et accomplissement de vols qualifiés en plusieurs cas. L'Office de police criminelle de Basse-Saxe dirige l'enquête, qui dure depuis des décennies.

L'arrestation à la gare de Spandau à Berlin est supervisée par le Parquet, qui est impliqué dans l'enquête en cours contre Burkhard Garweg et Ernst-Volker Staub. Le parquet de Verden poursuit depuis 2015 des charges de tentative de meurtre et de vol contre Staub, Klette et Garweg.

Lire aussi: