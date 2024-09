Ancien présentateur de la BBC reconnu coupable de possession d'érotique enfantine

Huw Edwards, un présentateur BBC respecté avec des décennies de service et un visage largement reconnu au Royaume-Uni, a récemment été démasqué pour détenir du contenu explicite impliquant des mineurs. À la suite de cette révélation, la BBC l'a suspendu. Par la suite, lors d'une audience à Londres, il a admis avoir créé des images indécentes d'enfants à trois reprises.

D'après l'accusation, le sexagénaire a reçu de nombreuses vidéos d'un compagnon de chat adulte, pour lesquelles il a payé une somme importante, soit plus de £500 (environ €584) au total. Selon la loi britannique, la "création" inclut également des actions comme le téléchargement ou la visualisation de tels contenus. Les trois infractions étaient liées à des images partagées via WhatsApp, entre décembre 2020 et avril 2022.

Le juge Paul Goldspring a commenté : "Given your renown as one of the United Kingdom's most prominent newsreaders and journalists, it's fair to say your reputation has been irrevocably tarnished."

Edwards était un nom connu dans les foyers britanniques, animant des événements importants tels que la mort et les funérailles de la reine Elizabeth II, le mariage de Prince William et la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2012. Il a également présenté le bulletin d'informations en prime time de la BBC à 22h depuis 2003.

"Aucune menace pour la sécurité publique"

During the trial, a psychiatrist testified about Edwards' understanding, regret, and remorse. The judge recognized Edwards' personal issues in his sentencing speech, acknowledging that he posed no threat to public safety or children, and displayed indications of rehabilitation. Thus, a custodial sentence was deemed unnecessary.

À la suite de premières allégations de photos inappropriées impliquant un mineur en juillet de l'année précédente, la BBC a suspendu Edwards. Il a été temporairement détenu en novembre et a quitté la BBC en avril de cette année "en raison de conseils médicaux", après avoir travaillé pendant quarante ans. Un porte-parole de la BBC a exprimé son incrédulité face aux actions d'Edwards, déclarant qu'il avait "trompé à la fois la BBC et le public qui lui faisait confiance".

Le tabloïd britannique "The Sun" a rapporté pour la première fois les allégations. Après des spéculations initiales sur l'identité du présentateur, la femme d'Edwards, Vicky Flind, a confirmé qu'il s'agissait bien de son mari, qui suivait actuellement un traitement pour "des problèmes de santé mentale graves".

Malgré ses écarts, son salaire, y compris une augmentation, a été maintenu jusqu'à son départ en avril de cette année. La BBC a révélé qu'Edwards était le journaliste le mieux payé du diffuseur, gagnant entre £475,000 et £479,999 (€563,647 à €569,579) entre avril 2023 et avril 2024. La BBC a demandé le remboursement de toutes les sommes supérieures à £200,000 (environ €233,000) à partir du moment de son arrestation.

En raison de ses problèmes psychologiques, le psychiatre a témoigné qu'Edwards démontrait une compréhension complète de la gravité de ses actions, exprimait un profond regret et exprimait des remords pour la création de pornographie enfantine. Bien qu'il ne représente pas une menace pour la sécurité publique ou les enfants, la création de tels contenus est un délit grave en vertu de la loi britannique.

