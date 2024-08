- Ancien militaire sous contrôle judiciaire, détenteur d'armes à feu dans sa résidence.

En raison de son présumé stockage d'armes à feu, de munitions et d'explosifs dans sa résidence en janvier, un ancien soldat doit comparaître devant le tribunal de district de Villingen-Schwenningen le mercredi (9h30). Il est accusé, entre autres, de préparation d'explosion et de menace à la paix publique.

Un huissier a tenté de faire respecter une expulsion à l'encontre de l'homme à Unterkirnach, à environ 8 kilomètres de Villingen-Schwenningen. L'ancien soldat aurait proféré des menaces, exacerbant la situation.

Le quartier a été évacué et des forces spéciales lourdement armées ont été appelées. L'homme aurait tenu tête dans sa maison pendant environ douze heures avant de se rendre pacifiquement.

Saisie d'une importante quantité d'armes

Suite à l'opération, la police a découvert, outre les armes à feu et les explosifs, des détonateurs fixés au sol et aux chambranles de portes pour déclencher de l'essence en cas d'entrée non autorisée.

Parmi les armes saisies figuraient divers fusils et pistolets, environ 10 000 cartouches de tailles différentes, de la poudre à canon, plusieurs grenades fumigènes, des dispositifs de signalement et d'éclairage, et des explosifs.

De plus, un projectile d'entraînement pour un canon anti-aérien, de nombreux cordons détonants, des mèches et autres accessoires explosifs ont été trouvés dans la maison. L'ancien soldat n'avait que des permis partiels pour les objets saisis. Les motifs de ses actes restent inconnus.

Neuf témoins appelés à comparaître

Le defendant est actuellement en fuite, et une date de procès a été fixée. Il est incertain que le procès aura lieu ou si un verdict sera rendu. Selon un représentant du tribunal, neuf individus et un expert ont été assignés à comparaître pour la date du procès.

La cache d'armes non autorisées de l'ancien soldat, y compris d'autres explosifs et munitions illicites, était étonnamment importante. Ses motivations pour accumuler une telle arsenal hors du commun restent inexpliquées.

Malgré sa fuite, l'accusation a réussi à obtenir des témoignages de neuf individus et d'un expert pour le procès, dans le but d'éclairer d'autres aspects de cette affaire inhabituelle.

