- Ancien militaire dissimulant des explosifs: période d'essai

Un ancien soldat a écopé d'une année de probation pour s'être barricadé chez lui avec des armes à feu et des explosifs en janvier. Le tribunal de district de Villingen-Schwenningen l'a reconnu coupable d'entrave à la justice et de menace grave à l'ordre public.

L'homme doit verser 10 000 euros à l'État, effectuer 100 heures de travail d'intérêt général et suivre une thérapie psychiatrique. Sa période de probation est fixée à trois ans, pendant laquelle il doit éviter de commettre de nouvelles infractions. Le défendeur a reconnu les faits.

L'homme, identifié comme étant un tireur sportif, s'était retranché dans une maison à Unterkirnach, dans la Forêt Noire du Sud, en raison d'une expulsion imminente. Le parquet estime qu'il avait l'intention de détruire la maison, qu'il ne possédait plus, et de mettre fin à ses jours. Les voisins ont été évacués et des unités d'intervention armées ont été déployées.

Multitude d'Armes

Selon un témoin, un grand nombre d'armes, d'explosifs et des milliers de munitions ont été découverts dans la maison. Les dispositifs d'allumage étaient fixés au sol et aux chambranles de portes pour exploser avec de l'essence en cas d'entrée par des individus non autorisés. Il a finalement rendu les armes sans résistance après plus de dix heures. Pendant le procès, l'expert militaire a exprimé des remords et a admis son erreur. Il a déclaré être "las de ce monde".

La Cour Accorde avec l'Accusation et la Défense

À la fois l'accusation et la défense ont demandé une peine de probation d'un an, assortie d'une thérapie comme condition. L'accusation a abandonné certaines des charges initiales après la reddition du défendeur et l'absence de conséquences graves. La cour a suivi l'accusation, ajoutant des conditions supplémentaires en raison de l'ampleur de l'opération. Le verdict n'est pas encore définitif.

Les raisons principales de la peine légère sont les suivantes : À la fois l'accusation et la défense ont demandé une année de probation pour le défendeur. Les principales caractéristiques de cette peine sont une amende, du travail d'intérêt général et une thérapie.

