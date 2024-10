Ancien défenseur de la LNH, il poursuit des célébrités et des gains financiers substantiels.

La saison 2023 de la LNH commence en Europe, mettant en vedette un jeune talent allemand : JJ Peterka rejoint les Buffalo Sabres à Prague. À seulement 22 ans, le médaillé d'argent du championnat du monde figure parmi les meilleurs attaquants de la ligue et est déterminé à décrocher son premier contrat majeur.

Tu sais, JJ Peterka a déjà goûté aux bières tchèques et sait dire "Na zdravi" pour "santé". Il est venu à Prague cet été pour une vidéo promotionnelle de la LNH, pour mettre en avant le début de saison européen.

Pendant son séjour, le jeune homme, que tout le monde appelle "JJ", n'a pas seulement descendu quelques "Pivos" et laissé une trace de glace, mais il a également été acclamé par les fans des Buffalo Sabres locaux. L'équipe a choisi Peterka pour cette tournée promotionnelle, reconnaissant sa progression rapide. Le natif de Munich, qui a attiré l'attention lors d'un voyage chez lui pour l'ouverture du SAP Garden, est devenu un pointeur de premier plan dans la LNH.

Les Sabres, qui manquent les playoffs depuis 13 ans, considèrent Peterka comme un joueur crucial. "Ils m'ont dit que je faisais partie de l'équipe qu'ils construisent autour de moi", a déclaré Peterka. Sa troisième saison dans la LNH, qui commence à Prague contre les Devils du New Jersey (19h/Sky), est déterminante. Il s'agit de décrocher sa première grosse paye en tant que médaillé d'argent du championnat du monde.

Une mise au banc booste sa carrière

Le contrat actuel de Peterka, d'une valeur de 832 500 dollars cette saison, arrive à échéance. Un contrat similaire à celui de son coéquipier national Moritz Seider, qui a signé avec les Wings de Détroit pour sept ans et 57 millions de dollars, est à portée de main. Après avoir inscrit 28 buts et 50 points la saison dernière, Peterka a obtenu une place sur la première ligne de Buffalo pour cette saison, avec beaucoup de temps de jeu et des responsabilités en supériorité numérique.

Sa croissance a également été alimentée par l'équipe nationale, bien qu'il ait manqué les championnats du monde de Prague en mai en raison de la défaite de l'Allemagne face à la Suisse en quarts de finale. L'an dernier, Peterka a été nommé meilleur attaquant du tournoi et s'est senti plus apprécié à Buffalo par la suite. "Le changement d'entraîneurs, de coéquipiers et de pays lors des deux championnats du monde a été crucial pour mon développement", a-t-il déclaré. "Passer un mois avec les gars à l'étranger m'a également aidé à évoluer en tant que personne."

Né et élevé à Munich, formé à l'académie Red Bull et repêché par Buffalo au deuxième tour en 2020, Peterka était souvent considéré comme le gamin impulsif et créatif qui manquait de sérieux. En 2023, l'entraîneur allemand Harold Kreis l'a temporairement mis sur le banc pour ne pas avoir atteint ses normes. "En regardant en arrière, je peux dire que ça m'a vraiment aidé", a admis Peterka, mais il a rapidement ajouté : "Il est important de s'amuser sur et en dehors de la glace, car cela rend tout plus facile et moins stressant."

