Ancien chef du BND: "C'est l'heure de l'espionnage et du sabotage"

Ancien président du Service fédéral de renseignement, Gerhard Schindler, met en garde contre l'hystérie face aux soupçons de sabotage contre les Forces armées allemandes. Il convient d'attendre de voir si la suspicion à la base aérienne de Cologne/Wahn est confirmée, a déclaré Schindler vendredi matin sur Deutschlandfunk. Dans un conflit comme la guerre en Ukraine, il ne s'agit pas seulement d'une confrontation militaire, mais aussi d'une guerre de l'information. "C'est l'heure pour l'espionnage et le sabotage. Bien sûr, nous devons être plus vigilants, mais nous devons aussi rester calmes et ne pas propager l'hystérie."

L'ancien patron du BND a souligné que l'infrastructure critique ne peut pas être surveillée et protégée à 100%. "Et je ne parle pas seulement des installations militaires, mais aussi des aéroports et des installations de la Deutsche Bahn. Ce sont des kilomètres de frontières, des kilomètres de clôtures." Mais les responsables en sont conscients et travaillent à améliorer la protection étape par étape.

Schindler a souligné que la Russie considère le sabotage comme un module de la guerre - "et si la situation militaire se détériore, elle n'hésite pas à mener des actions de sabotage en Allemagne". Par conséquent, la vigilance est nécessaire. "Les mesures de protection passives" comme les clôtures ou les contrôles de sécurité sont nécessaires, mais aussi les mesures actives comme le contre-espionnage ou l'intelligence de communication. "Et là, nous sommes un peu en retard."

Schindler a exprimé sa confiance dans le fait qu'il y a maintenant une volonté politique de changement. "Si vous m'aviez posé la question il y a deux ou trois ans, j'aurais dit non", a-t-il déclaré en réponse à une question. "Maintenant, on peut voir que la 'zeitwende', bien qu'elle ne soit pas dramatique, fonctionne étape par étape, aussi dans les esprits des politiques." Il voit l'Allemagne sur une bonne voie.

Schindler était président du Service fédéral de renseignement de 2012 à 2016 et travaille maintenant en tant que consultant en entreprise. À la base de Cologne/Wahn, il y a des soupçons selon lesquels l'eau potable pourrait avoir été contaminée. L'évaluation des échantillons pertinents est toujours en cours.

L'augmentation des activités d'espionnage devient évidente dans des scénarios de conflit comme la guerre en Ukraine, ce qui rend crucial pour les nations d'être plus vigilantes et de renforcer leurs mesures de contre-espionnage. La Russie considère le sabotage comme une tactique en temps de guerre et pourrait avoir recours à de telles actions en Allemagne si la situation militaire empire, soulignant la nécessité de mesures de protection actives plus fortes.

