- Analyse postélectorale en Saxe: examen et actions ultérieures

Après les élections locales, la recherche d'une coalition gouvernementale viable pour les cinq prochaines années en Saxe commence. Le matin, les présidents régionaux et les dirigeants des partis politiques se réuniront à Dresde pour discuter des résultats électoraux. Des personnalités influentes donneront également leur avis sur les résultats à Berlin. Certains partis ont prévu leurs premières réunions du conseil d'administration pour le soir.

Selon les résultats préliminaires, la CDU a retrouvé son bastion avec 31,9 % des voix. L'AfD, considérée comme une entité fermement d'extrême droite par l'Office saxon de la protection de la Constitution, a obtenu la deuxième place avec 30,6 %. L'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW), réussissant à s'imposer depuis zéro, a obtenu 11,8 % des voix et est susceptible d'influencer les futurs accords de coalition. Le SPD a obtenu 7,3 % tandis que les Verts ont marqué 5,1 %. La gauche a réussi à pénétrer le Parlement régional avec 4,5 % grâce à deux mandats directs à Leipzig. Cela les admet au Parlement selon une clause, même s'ils n'ont pas atteint le seuil de cinq pour cent. Le taux de participation des électeurs était de 74,4 %.

L'AfD obtiendra 41 sièges au Parlement régional (38), la CDU 42 mandats (45). La BSW aura 15 membres. Le SPD obtiendra 9 sièges (10), les Verts 6 sièges (12), et La gauche 14. Les électeurs indépendants, qui ont obtenu 2,3 %, seront représentés au Parlement avec un membre grâce à un mandat direct. L'ancienne coalition de la CDU, des Verts et du SPD ne possède plus une majorité.

Kretschmer : Former une nouvelle coalition ne sera pas simple

"Cela ne sera pas simple", a déclaré le ministre-président sortant de Saxe, Michael Kretschmer de la CDU, dimanche concernant la recherche d'une nouvelle coalition. "Cependant, un facteur est indéniable : avec de nombreuses discussions et la volonté de faire quelque chose pour cette région, il est possible d'instaurer un gouvernement stable pour la Saxe qui sert la région et procède avec humilité."

Le candidat AfD de Saxe Jörg Urban a déclaré son intention d'exercer une pression sur un éventuel futur gouvernement régional en tant que parti d'opposition. "Nous continuerons à conduire ce gouvernement devant nous."*

La BSW un 'étrier' réticent pour le ministre-président

L'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) a qualifié le résultat d'"historique", en déclarant qu'elle ne souhaite pas être un 'étrier' réticent pour le ministre-président sortant. "Avec nous, il n'y aura qu'un nouveau départ. Nous ne jouerons pas le rôle de majorité", a déclaré la présidente du parti Sabine Zimmermann concernant les éventuelles négociations de coalition.*

Le président du SPD Homann a décrit le résultat de son parti comme réussi. Le SPD avait précédemment fait face au danger de perdre sa réélection au Parlement régional dans les sondages. "Nous avons toujours dit, nous sommes pour la Saxe", a-t-il souligné. Le SPD de Saxe vise à se concentrer sur l'État libre et ne pas se laisser emporter dans de plus vastes discussions politiques sur les questions fédérales ou mondiales.

Selon la présidente des Verts Christin Furtenbacher, le résultat électoral n'est pas ce que les habitants de Saxe méritent. Diverses forces politiques ont tenté de supprimer les Verts à chaque occasion, a exprimé la cheffe de faction Franziska Schubert. "Et qu'avons-nous fait ? Nous sommes restés en tête."*

Le chef de file de la gauche appelle à une évaluation approfondie de son parti

Surtout, la gauche doit faire face à une évaluation rigoureuse de ses performances. Sans les mandats directs obtenus, ils auraient disparu du Parlement régional - une première dans un Parlement régional d'Allemagne de l'Est depuis la réunification.

Le chef de file Stefan Hartmann a appelé à une réévaluation fondamentale du parti. Avec leur entrée au Parlement via la clause de mandat de base, la gauche a empêché la continuation de la coalition existante de la CDU, des Verts et du SPD - à moins que la coalition ne soit endossée par la gauche.

Le politologue de Leipzig Hendrik Träger a considéré une minorité gouvernementale de la CDU et du SPD, soutenue par la BSW, comme une option potentielle lors de la nuit électorale. "De tels formats gouvernementaux sont courants dans les pays scandinaves. Il est donc judicieux de regarder au-delà de l'horizon allemand."

Le politologue Johannes Kiess s'attend à une formation de coalition extrêmement difficile en Saxe et en Thuringe.

