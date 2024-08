- Analyse mobile: la moitié des visiteurs d'Adele viennent de l'étranger

Les mégaconcerts d'Adele à Munich attirent des milliers de fans étrangers

Les mégaconcerts de la reine de la pop britannique Adele ont déjà attiré des dizaines de milliers de personnes de l'étranger à Munich. Selon une analyse des données mobiles de la société de télécommunications O2 Telefónica, qui a été fournie à l'agence de presse allemande, seulement environ la moitié des visiteurs de la première des dix concerts étaient originaires d'Allemagne. Cela signifie que la proportion de visiteurs étrangers était même plus élevée que lors du match d'ouverture du Championnat d'Europe de football (40 pour cent). Le troisième spectacle dans l'arène spécialement conçue pour Adele aura lieu ce vendredi.

Ces concerts sont les seuls qu'Adele donne en Europe cette année, donc la demande de ses fans à la première était élevée : "Environ 10 000 Britanniques étaient au concert d'ouverture, ce qui en fait de loin le plus grand groupe de fans internationaux", a expliqué O2 Telefónica. Des milliers de fans sont également venus d'Autriche, des Pays-Bas et de Pologne. Les États-Unis ont même fait partie des 10 premiers avec environ 1 000 fans. Des groupes plus petits de fans ont voyagé de loin, comme du Brésil, de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, de la Chine et de l'Inde, pour le concert de vendredi dernier.

Haute proportion de jeunes femmes

Le stade avait 73 000 personnes, avec 60 pour cent de femmes dans le public. L'analyse a montré une forte proportion de jeunes femmes âgées de 18 à 29 ans, qui représentaient presque une sur cinq de tous les fans. Plus les visiteurs étaient âgés, plus la proportion d'hommes était élevée - dans le groupe d'âge de 60 à 69 ans, elle était presque égale.

Dans l'ensemble, 28 pour cent des spectateurs étaient dans le groupe d'âge le plus jeune. Cependant, le groupe d'âge de 50 à 59 ans représentait également un quart du public. Dix-huit pour cent étaient âgés de 30 à 39 ans, 15 pour cent de 40 à 49 ans et 11 pour cent de 60 à 69 ans.

Cinq heures et demie dans le monde d'Adele et dans l'arène

En moyenne, les fans ont passé environ cinq heures et demie sur place, probablement en raison du cadre élaboré d'Adele World avec des stands de nourriture, une grande roue et un karaoké. La foire bavaro-britannique et le stade éphémère ont été construits spécialement pour les concerts. La plupart des fans sont arrivés entre 17h et 18h et sont souvent restés jusqu'à minuit.

Les trois quarts des fans sont venus de Bavière, mais des gens sont venus de tous les autres États fédéraux. 38 pour cent des visiteurs ont passé la nuit avant le concert à Munich. "Que ce soit pour les hôtels, la restauration, les transports publics ou les taxis, les résultats de l'analyse suggèrent qu'Adele's concerts ont une valeur économique significative pour la ville de Munich en raison du grand nombre de touristes nationaux et étrangers", a expliqué Thomas Treß, expert en analyse de données chez O2 Telefónica.

Cela est également soutenu par les données de Booking.com, qui ont été fournies à l'agence de presse allemande. Les recherches mondiales d'hébergement à Munich pour la période des concerts, de début février à fin juin, ont augmenté de 82 pour cent par rapport à la même période de l'année dernière. Les recherches des Pays-Bas (+238 pour cent) et du Royaume-Uni (+241 pour cent) ont augmenté

Lire aussi: