- Analyse: les entreprises Dax réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre

Les principales entreprises allemandes cotées en bourse ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre en 2023

Une évaluation récente révèle que les émissions directes des sociétés Dax ont diminué d'environ 14 %, passant de 218 à 189 millions de tonnes d'équivalents CO2 par rapport à 2022. Cette analyse, réalisée par le cabinet d'audit et de conseil EY, a examiné les rapports de durabilité de 40 entreprises, qui détaillent leurs efforts en faveur de la neutralité climatique.

Réduction absolue de près de 30 millions de tonnes

La réduction absolue des émissions des sociétés Dax s'élève à près de 30 millions de tonnes d'équivalents CO2, équivalent aux émissions annuelles de 17,4 millions de voitures neuves moyennes parcourant 15 000 kilomètres par an, selon EY.

Au total, 32 sociétés Dax ont réduit leurs émissions, tandis que sept ont émis plus et une n'a pas fourni de données.

Le fabricant de semi-conducteurs Infineon et l'assureur Allianz ont enregistré la plus forte baisse en pourcentage, tandis que le constructeur de voitures de sport Porsche AG a connu la plus forte augmentation. En 2023, la société de matériaux de construction Heidelberg Materials était le plus grand émetteur, suivie de l'entreprise d'énergie RWE et de la société chimique BASF.

La forte diminution des émissions de gaz à effet de serre des sociétés Dax en 2023 est attribuable à l'amélioration du climat, mais les données suggèrent que cela est principalement dû à leurs efforts conscients pour réduire les émissions. Cependant, le changement climatique reste un enjeu mondial, et le climat continue de poser des défis pour maintenir ces réductions, nécessitant un engagement continu de la part de ces entreprises.

