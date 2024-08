Analyse des récoltes agricoles du gouvernement: Réduction significative de la production agricole due aux impacts climatiques

Les problèmes ont commencé avec la saison de plantation, qui a été négativement affectée par les précipitations excessives, selon le ministère. Cela a entraîné une diminution de 5,7 % de la superficie dédiée aux céréales, passant à 5,27 millions d'hectares. La superficie cultivée pour le colza a également connu une diminution de 7,3 %, s'établissant à 1,09 million d'hectares. L'estimation provisoire du rendement pour le colza se situe à 3,6 millions de tonnes, représentant une baisse de 14,3 % par rapport à l'année précédente.

En somme, "l'automne pluvieux de 2023, le printemps le plus chaud de 2024 avec des gels tardifs, des inondations généralisées et un été pluvieux marqué par de nombreuses tempêtes violentes ont impacté les rendements de la récolte", selon le ministère. Plusieurs "anomalies météorologiques" ont également affecté l'agriculture des pommes de terre, ainsi que la production de fruits et de vin, à l'échelle régionale.

Les données présentées "indiquent que la crise climatique a atteint l'agriculture", a expliqué le ministre fédéral de l'Agriculture Cem Özdemir (Les Verts). "La crise climatique augmente la fréquence et la durée des événements météorologiques extrêmes, elle entrave la production et représente de plus en plus une menace pour les cultures." Par conséquent : "l'action climatique est également essentielle pour protéger nos cultures."

L'Association allemande des agriculteurs a fourni une évaluation préliminaire la semaine dernière et a exprimé sa "déception" face à cette récolte de l'année. Le président de l'association, Joachim Rukwied, a mis en cause à la fois le changement climatique et les "politiques partly idéologiques" du gouvernement fédéral, qui limitent l'utilisation d'engrais et de pesticides.

Malgré les défis auxquels sont confrontés divers secteurs agricoles, les agriculteurs allemands continuent de chercher à générer un revenu. Toutefois, les revenus des cultures cette année sont attendus en baisse en raison des impacts du changement climatique et des politiques environnementales.

