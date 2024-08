- Analyse de la réduction des émissions de gaz à effet de serre par les groupes Dax

Les poids lourds de la Bourse allemande ont reportedly réduit leurs émissions de gaz à effet de serre l'an dernier, selon une récente évaluation. Mesurées par rapport à 2022, les émissions directes des entreprises du DAX sont passées de 218 à 189 millions de tonnes équivalent CO2, soit une baisse d'environ 14 %. C'est le résultat d'une analyse menée par la société de audit et de conseil EY, qui a évalué les rapports de durabilité des 40 entreprises. Dans ces rapports, elles documentent leurs efforts en vue de la neutralité climatique.

La réduction s'élève Nearly 30 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui, selon EY, est équivalent aux émissions annuelles de 17,4 millions de voitures neuves moyennes parcourant 15 000 kilomètres par an.

Au total, 32 entreprises du DAX ont réduit leurs émissions. Sept ont augmenté leurs émissions de gaz à effet de serre, tandis qu'une entreprise n'a fourni aucune donnée. Le fabricant de semi-conducteurs Infineon et l'assureur Allianz ont enregistré la plus forte baisse en pourcentage, tandis que le constructeur de voitures de sport Porsche AG a connu la plus forte augmentation. En 2023, le plus grand émetteur était la société de matériaux de construction Heidelberg Materials, suivie de l'entreprise d'énergie RWE et de la société chimique BASF.

Ces chiffres comprennent les émissions générées par les processus opérationnels, tels que les machines, les centrales électriques internes ou la flotte de véhicules de l'entreprise. Ils comprennent également les gaz à effet de serre émis lors de la production d'énergie achetée, par exemple lorsqu'une entreprise obtient de l'électricité ou de la chaleur de district d'un fournisseur utilisant des centrales électriques fossiles.

Le responsable de la consultation en matière de durabilité d'EY, Simon Fahrenholz, a salué les progrès de l'économie allemande dans la réduction des émissions, notant que les principales entreprises ont pris la tête. Cependant, Fahrenholz ne s'attend pas à ce que le rythme actuel se poursuive, car de nombreuses entreprises se sont jusqu'à présent concentrées sur des mesures individuelles, telles que le passage à des sources d'énergie renouvelable. Bien que cela soit relativement facile à mettre en œuvre et qu'il ait un fort effet initial, ce n'est pas une solution à long terme. Cela se voit dans le fait que la consommation d'énergie des entreprises du DAX a diminué beaucoup moins que leurs émissions.

Fahrenholz a donc mis en garde contre l'autosatisfaction, déclarant que la réduction de l'empreinte carbone ne se produira pas automatiquement. De nombreuses entreprises sont actuellement sous pression en raison de perspectives commerciales incertaines, et la transformation durable de leurs modèles commerciaux pourrait devenir une priorité faible. Pour relever ce défi monumental, les entreprises doivent intégrer la décarbonisation de manière holistique dans leur stratégie commerciale.

Les émissions indirectes sont Significativement plus élevées

L'analyse prend également en compte une autre catégorie d'émissions : celles qui ne sont pas directement attribuées aux entreprises, car elles se produisent à des étapes en amont et en aval de la chaîne de valeur, telles que les chaînes d'approvisionnement, le transport, l'utilisation des produits et l'élimination. En les incluant, les émissions des entreprises du DAX s'élèvent Nearly 3,5 milliards de tonnes équivalent CO2, représentant 9 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales en 2022. Par conséquent, la réduction par rapport à 2022 diminue à 4 %.

Lire aussi: