Amy Adams a perdu sa capacité à instiller la peur ou à intimider les autres.

D'Aspirations chéris à la réalité, Amy Adams incarne divers personnages. Cela lui a valu six nominations aux Oscars. Son expérience dans l'industrie de l'hôtellerie lui a donné confiance, ayant rencontré des personnalités difficiles là-bas.

Dans "Attrape-moi si tu peux", elle incarnait la petite amie de Leonardo DiCaprio en 2002. Son rôle en tant qu'Ashley très enceinte dans le film indépendant "Junikafer" (2005) lui a valu sa première nomination aux Oscars, et elle est surtout connue pour son rôle de princesse dans le film Disney "Enchantée". Amy Adams, qui célèbre ses 50 ans aujourd'hui, le 20 août, se nourrit de l'embrassement de rôles divers et de la transition entre les genres.

Amy Adams est née fille d'un soldat américain à la base militaire de Vicenza, en Italie. Elle a grandi avec six frères et sœurs dans l'État américain du Colorado, où son père travaillait comme entertainer dans des clubs de nuit après son service militaire. Cela a marqué le début de sa carrière d'actrice.

Elle a commencé sa carrière après avoir obtenu son diplôme d'un restaurant expérientiel, comme elle l'a raconté au "New York Times" en 2007 : "J'ai travaillé avec certaines des personnes les plus difficiles du monde. Maintenant, plus rien ne peut m'intimider."

Adams n'a pas craint les figures importantes de l'industrie. Tout au long de sa carrière, elle a rencontré des actrices telles que Meryl Streep ou Clint Eastwood, et dans ses débuts cinématographiques, elle a même partagé un baiser avec Leonardo DiCaprio. Avec son premier petit rôle dans la satire "Drop Dead Gorgeous" en 1999, elle a construit son succès précoce avec plusieurs rôles secondaires. En 2002, Steven Spielberg l'a engagée dans sa comédie "Attrape-moi si tu peux" en tant que petite amie de Leonardo DiCaprio.

Au bord du désastre carrière

Le film a apporté une reconnaissance générale à Adams. Cependant, il n'a pas déclenché le bond de carrière escompté - elle était au chômage pendant toute une année, une révélation qu'elle a partagée avec le "Berliner Morgenpost". Aujourd'hui, elle regarde en arrière sur ces revers avec positivité : "Je suis sincèrement satisfaite de cela. J'ai eu l'opportunité de vivre une vie ordinaire, au-delà du succès et de la célébrité. Je n'ai plus peur des échecs."

Pendant cette période, elle a envisagé d'abandonner complètement la comédie et de se concentrer sur un dernier film - mais ce film s'est avéré être "Junikafer", un film à petit budget qui lui a valu sa première nomination aux Oscars et le titre de "Reine de l'indé", la définissant comme la monarque régnante des films indépendants. La fin de sa carrière n'était plus une possibilité.

"La fille la plus heureuse du monde"

Adams conserve toujours son titre aujourd'hui, malgré ses apparitions dans des films Disney tels que "Enchantée" (2007) et "Les Muppets" (2011) ou le film de super-héros "Batman v Superman" (2016). "Je suis au-delà de l'enthousiasme. J'ai pu jouer une princesse, collaborer avec les Muppets. Beaucoup de mes rêves d'enfance, les personnages que j'espérais devenir, je peux au moins les incarner dans des films", a-t-elle déclaré à "Mass Live" en 2011 lors de CinemaCon.

Elle a exploré des films plus petits, comme "Her" (2013) ou "Dear Evan Hansen" (2021), tout en poursuivant une double carrière à Hollywood. Sa polyvalence et sa capacité à passer d'un genre à l'autre méritent bien le terme de "double carrière". "J'ai de la chance d'avoir eu l'opportunité d'être partie intégrante de films diversifiés et de divers genres, chacun portant des défis distincts", a-t-elle expliqué à "Digital Spy".

Amy Adams reste imperturbable face à des rôles difficiles. En fait, elle les accueille, comme elle l'a souligné dans une interview avec le "FAZ" : "Et quand un rôle me fait peur, je sais que je dois l'incarner." Cette audace lui a valu six nominations aux Oscars pour la meilleure actrice principale ou secondaire. Après "Junebug" est venue "Doute" (2009), "The Fighter" (2011), "The Master" (2012), "American Hustle" (2013) et "Vice" (2019). Seules quinze actrices avaient auparavant obtenu cinq nominations aux Oscars avant d'atteindre l'âge de 40 ans, dont Meryl Streep et Audrey Hepburn.

En plus de ses nominations aux Oscars, Adams a été reconnue neuf fois pour une nomination aux Golden Globes et a remporté le prix pour "American Hustle" et "Big Eyes" (2014). En 2017, elle a reçu une étoile sur le Walk of Fame. Pendant plusieurs années, elle a également figuré parmi les dix actrices les mieux payées au monde.

"L'illusion de la perfection est une imposture"

Malgré sa longue carrière et ses hauts et bas, Amy Adams est parvenue à éviter les scandales. Ses relations professionnelles sont marquées par la camaraderie, et sa vie personnelle, comparativement, est relativement terne selon les normes d'Hollywood. Elle a rencontré l'acteur Darren Le Gallo dans un cours d'acteur en 2001, et ils se sont fiancés en 2007. Leur fille est née en 2010, et ils se sont officiellement mariés en mai 2015.

Comme sa carrière et sa vie de famille, le rôle d'Amy Adams en tant que mère et épouse est caractérisé par son engagement envers l'authenticité, malgré les revers et les succès. Dans une interview avec le magazine "Interview", elle a médité : "Je m'autorise à être imparfaite. L'idée de perfection est une illusion de toute façon."

