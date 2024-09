- Amprion commence les préparatifs de construction de projets de conversion d'énergie offshore.

Amprion, le gestionnaire de réseau, a maintenant l'autorisation de construire une station de conversion à Lingen, dans l'Emsland, reliant les fermes éoliennes offshore de la mer du Nord. L'approbation nécessaire du bureau du commerce d'Osnabrück a été accordée, selon l'annonce d'Amprion à Dortmund. Cela s'est produit plus tôt que prévu. Le début des travaux pour l'installation du parc industriel de Lingen est prévu pour le printemps prochain, les préparations étant déjà en cours. Amprion prévoit une période de construction d'environ deux à trois ans.

La station de conversion desservira les deux systèmes de transmission d'énergie offshore, DolWin4 et BorWin4. Ces lignes électriques sont prévues pour acheminer jusqu'à 1,8 gigawatts d'énergie des fermes éoliennes de la mer du Nord vers le continent d'ici 2028. Cette quantité d'énergie est équivalente aux besoins d'une grande métropole comme Hambourg, qui compte 1,8 million d'habitants.

Les câbles traversent sous Norderney

La plupart de ces câbles seront posés côte à côte : ils partiront des fermes éoliennes, couvriront initialement 60 ou 125 kilomètres en mer et passeront sous Norderney. Un autre tronçon de 155 kilomètres sera installé sous forme de câbles souterrains depuis la côte jusqu'à la sous-station Amprion Hanekenfähr existante près de Lingen.

Avant d'être acheminée vers le réseau électrique, le courant continu entrant sera converti en courant alternatif dans la future station de conversion. Le courant continu présente des pertes substantiellement plus faibles que le courant alternatif sur de longues distances de transmission. L'énergie éolienne est principalement destinée aux hubs de consommation dans l'ouest et le sud de l'Allemagne, où les sources d'énergie renouvelable sont essentielles suite à l'arrêt des centrales nucléaires et à la fin de l'utilisation du charbon.

La conversion du courant continu en courant alternatif dans la station de conversion servira principalement à la consommation d'énergie renouvelable dans l'ouest et le sud de l'Allemagne, car ces régions dépendent heavily de ces sources suite à l'arrêt des centrales nucléaires et à la fin de l'utilisation du charbon. La construction de la station de conversion permettra de gérer l'énergie des fermes éoliennes offshore, contribuant ainsi considérablement au secteur des énergies renouvelables.

