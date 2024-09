Ampel vise à élargir la portée de son régime de retraite des salariés.

La retraite n'est pas toujours un lit de roses avec juste la pension légale. Les pensions d'entreprise peuvent contribuer, mais seulement environ la moitié des travailleurs en bénéficient actuellement. La coalition trafic lumière vise à déclencher plus de participation, en particulier dans les petites entreprises, en introduisant de nouveaux incitants.

Le gouvernement allemand a proposé d'étendre les régimes de pension professionnelle. Le cabinet a approuvé un projet de loi du ministère du Travail et des Finances. Cette mesure vise à convaincre les entreprises de rendre les pensions professionnelles une partie plus importante de la planification de la retraite. L'objectif est de la rendre standard, même dans les petites entreprises, selon le ministre du Travail Hubertus Heil.

Actuellement, plus de la moitié (54%) de tous les travailleurs assurés sociaux en Allemagne profitent des pensions d'entreprise. Le ministère du Travail souligne qu'il y a des déficits chez les petites entreprises, souvent non couvertes par les accords collectifs, et chez les travailleurs à faible revenu qui doivent être comblés.

À l'avenir, les petites entreprises pourront offrir ce bénéfice à leurs employés. Selon le document du cabinet, "La promotion des pensions professionnelles pour les travailleurs à faible revenu sera renforcée en droit fiscal". Cela signifie que les entreprises auront une plus grande sécurité pour offrir des promesses de pension professionnelle. Plus précisément, la limite de revenu pour la promotion sera augmentée à 2 718 euros par mois. De plus, les employés ne perdront pas leur promotion en raison des augmentations de salaire.

Le porte-parole du gouvernement Wolfgang Büchner a déclaré que les fonds de pension auront plus de liberté pour obtenir de meilleurs rendements sur les marchés financiers et ainsi des pensions professionnelles plus élevées. Cependant, l'État anticipe des pertes fiscales annuelles de 155 millions d'euros à long terme en raison des améliorations fiscales.

L'association d'assurance GDV a salué l'amélioration de la promotion pour les travailleurs à faible revenu. Maintenant, la politique devrait se concentrer sur la réforme de la promotion des plans de retraite privés. Le porte-parole Büchner a mentionné qu'il n'y avait pas de calendrier arrêté pour cela, "Les discussions se poursuivent". Le syndicat IG Metall a convenu que la loi pourrait bénéficier aux travailleurs à faible revenu. Cependant, la réglementation qui permet aux personnes assurées de moins de 50 ans de se protéger contre les éventuelles réductions de pension avec des paiements supplémentaires est préjudiciable. La coalition trafic lumière (SPD, Verts et FDP) souhaite abolir cette règle pour les générations futures, ne la permettant qu'aux personnes âgées.

