Ampel retarde la mise en œuvre de la nouvelle cotisation de retraite différée.

Au milieu de leurs efforts pour résoudre le déficit de la main-d'œuvre, l'administration a consenti à une récompense de report de pension. Malheureusement, le lancement de cette incitation a été retardé.

Selon un projet de loi du ministre fédéral du Travail Hubertus Heil, l'incitation au report de pension, proposée par la coalition du feu tricolore, débutera maintenant le 1er janvier 2028, soit un an plus tard que prévu initialement. Ce report est attribué aux "coûts informatiques substantiels" nécessaires à la mise en œuvre. Cependant, les périodes d'emploi débutant à partir du 1er janvier 2025 pourraient potentiellement être éligibles à cette récompense de report de pension.

Cette prime reste exonérée d'impôts et est calculée en fonction de la pension perdue et des économies réalisées sur les cotisations d'assurance maladie pour le fonds de pension pendant la période de travail supplémentaire. Selon les calculs de l'organisation sociale VdK, une personne atteignant une demande de pension d'environ 1 600 euros brut à l'âge de retraite habituel et travaillant un an de plus au salaire moyen pourrait recevoir une récompense approximativement exonérée d'impôts d'environ 22 000 euros.

Une autre option est la possibilité d'améliorer légèrement la pension mensuelle jusqu'à la fin de la vie en travaillant plus longtemps. Un report d'un an de l'âge de retraite augmente la pension de six pour cent et est également majorée grâce aux contributions continues au fonds de pension.

Les tactiques supplémentaires de la coalition

En résumé, l'administration a introduit quatre stratégies pour renforcer les incitations au travail au-delà de l'âge de la retraite via le projet de loi. Ces méthodes ont été convenues dans le cadre de l'initiative de croissance adoptée par le cabinet le 17 juillet. Le gouvernement s'attend à ce que ces 49 mesures dans divers secteurs stimulent l'économie et favorisent la croissance économique.

Outre la récompense de report de pension, il y a également une proposition d'augmentation de salaire pour les employés qui décident de continuer à travailler au-delà de l'âge de retraite standard. Les employeurs seront autorisés à payer leurs cotisations d'assurance chômage et de pension directement aux employés retraités. Cela pourrait se traduire par une augmentation brute de salaire de 10,6 pour cent dès le 1er juillet 2025.

De plus, les emplois deviendront plus attractifs pour les veufs ou veuves. Le seuil de revenu mensuel jusqu'auquel la pension de survivant est exonérée de réduction sera augmenté. De plus, l'interdiction antérieure de l'emploi pour les employés seniors sera assouplie pour permettre la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée sans motif avec l'employeur précédent.

