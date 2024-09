Ampel refuse de confirmer l'arrêt des livraisons d'armes à Israël.

Allemagne est un fournisseur important d'armes, y compris à Israël. Une enquête de l'alliance BSW au Parlement allemand suggère que Berlin envoie moins d'armes à Israël cette année par rapport aux années précédentes. Cependant, il n'y a pas d'interdiction d'exportation d'armes en place, et le gouvernement examine la question de plus près, comme l'a déclaré le ministre de l'Économie Habeck.

Contrairement à certains rapports des médias, le gouvernement allemand a nié avoir imposé une interdiction d'exportation d'armes vers Israël. Un porte-parole du ministère de l'Économie a déclaré : "Il n'y a pas d'interdiction d'exportation d'armes vers Israël et il n'y en aura pas." Un autre porte-parole du gouvernement a confirmé : "Il n'y a pas d'embargo sur les exportations d'armes allemandes contre Israël."

En réponse à une question de l'alliance BSW au Parlement allemand, le gouvernement allemand a annoncé une diminution significative de ses exportations d'armes militaires vers Israël cette année. Selon des sources, le processus d'approbation des exportations d'armes vers Israël a été suspendu en raison de pressions légales et politiques.

Le porte-parole du ministère de l'Économie a expliqué : "Le gouvernement fédéral prend des décisions au cas par cas, en tenant compte de la situation spécifique, des considérations de politique étrangère et de sécurité, et en respectant les lignes directrices légales et politiques. Le gouvernement fédéral tient compte de l'observance du droit international humanitaire dans l'évaluation cas par cas. Des facteurs tels que les attaques contre Israël par le Hamas et le Hezbollah, ainsi que la situation à Gaza, sont tous pris en compte."

Habeck : Approbation pour les armes défensives

Le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, a déclaré lors d'un dialogue citoyen de la "Neue Osnabrücker Zeitung" qu'il convenait de faire une distinction et d'entreprendre une analyse plus approfondie. Les systèmes d'armes essentiels pour la défense d'Israël, tels que les systèmes de défense maritime et aérienne, devraient être approuvés rapidement. Les systèmes suspects d'être utilisés dans la bande de Gaza, où il y a un risque de méconnaissance du droit international humanitaire, devraient être traités différemment.

La ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, avait précédemment déclaré lors du podcast "Lage der Nation" du 11 septembre que l'Allemagne avait soutenu les efforts de défense d'Israël après le 7 octobre. Cependant, l'Allemagne ne peut pas soutenir les actions qui violent le droit international humanitaire. "Par conséquent, il n'y a pas eu d'exportations d'armes après le 7 octobre qui pourraient être utilisées à Gaza et violeraient le droit international humanitaire", a expliqué Baerbock. Selon elle, les exportations d'armes de l'Allemagne vers Israël comprennent des biens qui permettent à Israël d'intercepter des drones et des roquettes en provenance d'Iran. "Cependant, les systèmes de défense aérienne ne peuvent pas détruire les hôpitaux à Gaza", a ajouté Baerbock.

L'Allemagne a autorisé des exportations d'armes vers Israël d'une valeur de 326,5 millions d'euros en 2023, comprenant

