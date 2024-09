Ampel n'est pas d'accord sur l'utilisation des subventions

Intel repousse le lancement de la construction de son usine de puces de 30 milliards d'euros à Magdebourg. Le PDG Pat Gelsinger a estimé un retard d'environ deux ans, précisant qu'il s'agit d'une approximation basée sur la demande projetée. Dans la foulée, le gouvernement allemand a entamé des discussions sur la manière dont les subventions d'un milliard d'euros prévues pourraient être utilisées.

Intel avait précédemment annoncé la construction de deux usines de puces dans l'État de Saxe-Anhalt, qui devaient générer environ 3 000 emplois. La pose de la première pierre était prévue pour cette année. L'an dernier, le gouvernement allemand avait accordé une subvention de l'État de 9,9 milliards d'euros pour le projet, mais l'approbation de la Commission européenne était toujours en attente.

Récemment, Gelsinger a déclaré que des processus de production avancés seraient utilisés à Magdebourg pour aider Intel à rattraper son retard sur ses concurrents. Cependant, l'entreprise est confrontée à des difficultés financières et a été contrainte de faire des économies. Dans cet équilibre délicat, les investissements domestiques ont prévalu : Gelsinger a confirmé des investissements dans les États américains de l'Ohio, de l'Arizona, de l'Oregon et du Nouveau-Mexique, et a annoncé une pause de deux ans dans les plans pour la Pologne.

Que devient les milliards de subventions ?

Face à son déficit budgétaire, le gouvernement allemand se demande quoi faire des milliards alloués à Intel. Le ministre des Finances Christian Lindner a suggéré sur la plateforme en ligne X : "Tout argent non utilisé pour Intel devrait être mis de côté pour traiter les problèmes financiers du budget fédéral. Autre chose serait une politique peu avisée."

Le ministre de l'Économie des Verts, Robert Habeck, a répliqué : "Nous allons maintenant discuter de la manière de gérer judicieusement les fonds inutilisés et de les utiliser pour le bien du pays." Selon le ministère, les fonds sont affectés au Fonds pour le climat et la transformation (KTF) et ne sont pas accessibles au budget principal. Le KTF a également un déficit d'un milliard d'euros. Les gardiens du budget au Bundestag évaluent où des modifications au projet de budget du gouvernement fédéral sont nécessaires et comment combler l'écart de 12 milliards d'euros.

Le ministre-président de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), a discuté avec Gelsinger au téléphone. Le ministre de l'Économie Sven Schulze continue de plaider en faveur de l'installation d'Intel. "Intel reste engagée dans le projet, bien qu'avec un délai, ce qui est une bonne nouvelle pour nous tous", a-t-il déclaré. Cependant, cela dépendra de la capacité d'Intel à effectuer des investissements supplémentaires de plusieurs milliards d'euros dans les deux prochaines années.

Intel doit retrouver son équilibre

Autrefois pionnier de l'industrie, Intel se retrouve aujourd'hui exclu des marchés de semi-conducteurs les plus lucratifs. Les puces pour smartphones sont développées par Apple, Qualcomm ou Google à l'aide de la technologie du concepteur de puces britannique Arm. Nvidia domine les puces pour les logiciels d'IA comme ChatGPT dans le secteur des cartes graphiques. La plupart de ces semi-conducteurs de haute technologie sont produits à Taiwan par le fabricant sous contrat TSMC.

Intel est confiné au secteur de certaines puces pour les centres de données et les PC sous Windows, mais même ici, Qualcomm a récemment fait son entrée avec des processeurs Arm. Le précédent leader du marché a également connu des problèmes avec les nouvelles générations de puces à plusieurs reprises.

Gelsinger, qui a rejoint Intel en tant que spécialiste de la relance en début d'année 2021, présente un plan de sauvetage ambitieux et coûteux. Son objectif est non seulement de développer des puces maison réussies, mais aussi de devenir compétent en matière de fabrication, permettant à d'autres entreprises de choisir Intel comme leur fabricant sous contrat. Pour ce faire, il prévoit de séparer les usines en une unité autonome au sein de l'entreprise et de construire plusieurs nouvelles usines, avec des subventions gouvernementales substantielles. Gelsinger espère tirer parti des craintes de pénuries de puces en raison d'un éventuel conflit autour de Taiwan. Sans les fournitures de TSMC, les experts mettent en garde contre des perturbations

