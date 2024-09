Ampel lance un régime de cotisation tardive

Dans une tentative de stimuler la croissance, le gouvernement a convenu d'une incitation à différer les pensions. Cette incitation vise à résoudre le manque de travailleurs qualifiés en encourageant les individus à continuer de travailler au-delà de l'âge de la retraite. Cependant, la coalition au pouvoir rencontre des défis informatiques lors de la mise en œuvre de cette initiative.

Le gouvernement a proposé une nouvelle prime pour les retraités qui décident de continuer à travailler. Actuellement, les retraités peuvent améliorer leurs futurs paiements de pension en travaillant au-delà de l'âge de la retraite standard. À l'avenir, les retraités auront également la possibilité de recevoir ces avantages sous forme de somme forfaitaire, connue sous le nom d'incitation à différer la pension. Cette initiative fait partie de l'initiative de croissance convenue par la coalition et doit maintenant être approuvée par le parlement.

L'incitation est exonérée de taxe et est déterminée par le montant de la pension non perçue et les économies de sécurité sociale accumulées par le fonds de pension pendant la période de travail supplémentaire. Selon les estimations du groupe social VdK, un individu qui a atteint une demande de pension d'environ €1 600 brut à l'âge de la retraite et qui travaille ensuite pendant un an au salaire moyen pourrait recevoir un paiement exonéré de taxe d'environ €22 000.

Celles et ceux qui souhaitent bénéficier de cette incitation devront faire preuve de patience, car la nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 2028 pour permettre à l'assurance pension de se préparer techniquement et organisationnellement. "Cependant, les périodes de travail à partir du 1er janvier 2025 peuvent déjà être prises en compte pour l'incitation à différer la pension", note Heil dans une lettre accompagnant la proposition de cabinet. Le ministère fédéral du Travail examine également avec l'assurance pension si et comment une méthode de paiement alternative à l'incitation à différer la pension peut être proposée dans les cas où l'emploi prend fin avant le 31 décembre 2027.

Outre ce paiement unique, les retraités pourront toujours augmenter leur pension mensuelle en continuant de travailler. Reporter la retraite d'une année augmente la pension de vieillesse de six pour cent. De plus, cette augmentation est due aux contributions continues au fonds de pension. Selon un récent sondage Xing, plus de la moitié des individus âgés de 50 ans et plus peuvent imaginer travailler au-delà de l'âge de la retraite.

Les employeurs peuvent payer directement les cotisations de sécurité sociale

Une autre nouvelle réglementation proposée par le gouvernement permet aux employeurs de payer directement aux retraités les cotisations qu'ils font pour eux. Le but de cette réglementation est d'augmenter leur revenu et de les inciter à rester dans leur emploi plus longtemps. Si les employeurs ne paient pas les cotisations aux retraités, ils doivent continuer à payer les cotisations patronales aux fonds d'assurance chômage et de pension.

"Celles et ceux qui souhaitent volontairement contribuer leurs connaissances et leurs compétences au-delà de l'âge de la retraite bénéficieront des nouvelles réglementations. Il s'agit d'une étape importante pour assurer la présence de travailleurs expérimentés et qualifiés dans notre économie", a déclaré le ministre fédéral du Travail Hubertus Heil du SPD. Son collègue du cabinet, le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck des Verts, a ajouté : "Les mesures adoptées sont cruciales pour le développement économique de l'Allemagne en raison des changements démographiques, car nous ne pouvons pas nous permettre de nous passer des connaissances, des compétences et de l'expérience de celles et ceux qui souhaitent encore travailler."

Modifications des contrats à durée déterminée et des prestations pour les survivants

La proposition législative comprend également des modifications des contrats à durée déterminée et des prestations pour les survivants pour les individus qui souhaitent continuer à travailler au-delà de l'âge de la retraite. Ces modifications visent à faciliter la prolongation de l'emploi et le travail tout en recevant une prestation de survivant, telle qu'une pension de veuve ou de veuf. Selon le ministère fédéral du Travail, le travail à temps plein au salaire minimum légal tout en recevant une prestation de survivant ne entraînera pas de déduction de leur pension. Selon le Confederation of German Trade Unions, le revenu mensuel brut pour une semaine de 40 heures au salaire minimum est d'environ €2 150.

